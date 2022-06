Trottinette électrique Segway S90L : boostée à l’intelligence artificielle, mais pour quoi faire ?

Segway a présenté une nouvelle trottinette électrique animée par une intelligence artificielle dans le cadre du salon Micromobility Europe (MME) 2022, à Amsterdam. Et ce afin d’améliorer la sécurité des usagers et la durabilité des engins.

Segway est aujourd’hui un acteur incontournable dans le secteur des trottinettes électriques, lui qui est passé sous le giron du chinois Ninebot en 2015. À elles deux, les sociétés ont une force de frappe considérable sur le marché grâce à une gamme riche et variée. Le groupe veut d’ailleurs aller plus loin en se démarquant le plus possible de la concurrence.

Pour ce faire, Segway a conçu une trottinette électrique dotée d’une intelligence artificielle. L’engin se base sur une plateforme intégrée et inédite répondant au nom de Segway Pilot, apprend-on dans un communiqué de presse. L’ensemble du projet a été introduit à l’occasion du salon Salon Micromobility Europe (MME) 2022, à Amsterdam.

Plus de sécurité

La Segway S90L, de son nom, a été imaginée pour le partage en libre-service. Le constructeur cherchera donc à nouer des liens forts avec les principaux opérateurs du milieu, qui seraient soucieux d’améliorer la sécurité et la durabilité de leurs véhicules.

De son côté, la plateforme Segway Pilot s’appuie à la fois sur des capteurs et une série d’algorithmes. Pour ce faire, la société a fait appel aux dernières technologies d’IA de Qualcomm, mais aussi à son propre savoir-faire en matière de vision par ordinateur et d’apprentissage.

Détection des piétons

La trottinette électrique sera notamment capable de détecter plusieurs éléments d’un environnement urbain, comme les trottoirs, les places de stationnement et même les piétons. Elle sera aussi en mesure de « fournir des conseils et une assistance en temps réel aux divers utilisateurs ». Pour le moment, Segway ne donne aucun cas d’usage concret.

Intelligence artificielle oblige, on imagine qu’à l’avenir le système se projettera encore plus loin en termes de fonctionnalités. À Segway de trouver les usages afin d’optimiser nos futures expériences utilisateur.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.