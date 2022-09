À Paris, les trottinettes électriques en libre-service pourraient bientôt disparaître

Alors que Lyon a décidé d’interdire l’usage des trottinettes électriques en libre-service aux mineurs, la ville de Paris pourrait aller encore plus loin en les retirant du marché. David Belliard, maire adjoint notamment en charge des mobilités, a évoqué cette hypothèse.

Le déclin des trottinettes électriques en libre-service a-t-il débuté ? À Lyon, l’utilisation d’un tel engin est désormais réservée aux personnes majeures, qui doivent justifier leur âge auprès de l’opérateur avant chaque trajet. À Paris, la mairie pourrait prendre une décision bien plus radicale et interdire, tout bonnement, leur usage.

Cette hypothèse à prendre au sérieux a été émise par David Belliard, adjoint à la mairie de Paris en charge de la transformation de l’espace public, des transports, des mobilités, du code de la rue et de la voirie. L’intéressé s’est exprimé sur Twitter au travers de trois messages explicatifs : l’un pose le bilan, les deux autres se tournent vers l’avenir.

« Avec Emmanuel Grégoire, nous avons reçu les opérateurs de trottinettes en freefloating car le compte n’y est pas : trottinettes garées n’importe où, incertitude sur le bilan environnemental, accidents, report modal peu intéressant, non-respect du code de la route », débute David Belliard.

« Décision dans un mois max »

Et de poursuivre : « À 5 mois du renouvellement des contrats, nous nous posons la question de continuer ou d’arrêter ici avec le modèle de freefloating pour les trottinettes. Les opérateurs sont-ils capables de réagir et vite ? C’est ce que nous leur avons demandé ». Mais cette décision sera finalement connue bien avant cinq mois.

« Si au final les points négatifs (les ‘externalités négatives’) sont plus nombreux que les avantages alors la décision sera simple : nous mettrons fin à ce modèle. Décision dans un mois max », conclut-il. Le message est clair : si les opérateurs ne répondent pas aux diverses requêtes de la mairie, alors aucun contrat ne sera renouvelé.

Pour eux, le délai est court : en moins d’un mois, ils devront chercher et trouver des solutions à soumettre auprès de la municipalité afin de la convaincre de maintenir leur activité. Il y a ici des enjeux importants, puisque Paris est considéré comme l’une des capitales mondiales du freefloating par les opérateurs.

Ces derniers se sont d’ailleurs pliés à de nombreuses nouvelles règles au cours des dernières années. En juillet 2019, a été interdit le stationnement des trottinettes sur les trottoirs. En lieu et place, des parkings prévus à cet effet ont été mis en place. Circuler dans les parcs et jardins a aussi été proscrit.

Des décisions fortes

Mais la décision la plus forte prise par la mairie a été de limiter la quantité d’opérateurs au nombre de trois, via un appel d’offres lancé en 2019. En juillet 2020, le verdict est tombé, avec trois heureux élus sélectionnés : Lime, Dott et Tier, autorisés à l’époque à déployer 5000 modèles chacun.

Il faut dire qu’à l’époque, la zizanie régnait au sein de la capitale : une dizaine d’opérateurs était partie à l’assaut de Paris, avant qu’Anne Hidalgo ne décide de limiter leur nombre. À juste titre, en somme.

