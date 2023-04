Sharp dégaine 2 trottinettes électriques haut de gamme, mais il y a un gros hic

Après deux premières trottinettes électriques présentées en mars 2022, le constructeur Sharp, principalement connu pour ses TV, lève le voile sur deux nouveaux modèles plus haut de gamme, mais aussi plus chers. Voire même trop chers.

L’actu en bref

Les nouvelles trottinettes électriques Sharp KS3A et KS4A se positionnent sur le haut de gamme ;

Malheureusement, la concurrence fait mieux ;

Leur date de sortie française est prévue dans les prochains mois.

En mars 2022, les Sharp EM-KS1A et Sharp EM-KS2A constituaient la toute première offensive de Sharp sur le marché de la trottinette électrique. Respectivement vendus 499 et 599 euros, ces deux engins sont aujourd’hui rejoints par un autre binôme plus haut de gamme, logiquement nommé KS3A et KS4A.

Le premier modèle, le KS3A, se contente de roues de 8,5 pouces, d’une autonomie théorique très modeste de 25 km ou encore d’une puissance de 350 Wh. Supportant un poids de 120 kg, ce deux-roues profite d’un triple système de freinage – aucune précision dessus –, d’une connectivité Bluetooth et d’un port de charge pour téléphone.

Des prix trop élevés

Son poids de 18,6 kg en fait clairement un engin lourd à transporter, que ce soit dans votre cage d’escalier ou pour de l’intermodal. Cette KS3A supporte par ailleurs un poids de 120 kg et propose un indicateur de direction. Le principal problème se situe en fait au niveau du prix : 669 euros, soit un tarif trop élevé pour les prestations promises.

Pour 60 euros de moins, la Ninebot KickScooter F40E semble faire mieux, partout : plus légère (17,1 kg), plus endurante (40 km d’autonomie), plus sécuritaire (feu de freinage arrière), plus confort (pneus de 10 pouces). Sa puissance nominale est la même, et aucun port USB n’est de la partie, mais c’est bien tout.

Il suffit aussi de rajouter 30 euros pour se procurer une Ninebot KickScooter F2 Plus, dont la portée maximale atteint les 55 km, le tout agrémenté de clignotants avant et arrière et d’un système antidérapage.

Bref, la Sharp KS3A semble clairement se tromper de segment tarifaire… tout comme sa grande sœur, la KS4A. Cette dernière muscle certes son jeu sur l’autonomie (40 km), ses roues de 10 pouces ou encore le confort avec une suspension arrière. Mais encore une fois, à 799 euros, la concurrence propose mieux.

Des modèles peu recommandables sur le papier

Pour 100 euros de plus « seulement » – à ce prix-là, les gaps tarifaires sont moins palpables – la Ninebot KickScooter MAX G2 grimpe à 70 km de rayon d’action théorique, propose une suspension avant et arrière, une puissance nominale de 450 W, des clignotants intégrés, un feu-stop ou encore la fonction Apple Find My.

En clair : sur le papier, on ne vous recommande pas vraiment les deux nouvelles trottinettes électriques Sharp. Il suffit de jeter un œil rapide chez les autres constructeurs pour rapidement se rendre compte qu’il y a souvent mieux ailleurs, pour moins cher.

Les Sharp KS3A et KS4A sortiront en France à l’été 2023, nous indique la marque dans leur communiqué de presse.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.