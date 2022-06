Tern NBD : ce nouveau vélo électrique pliable premium veut vous faciliter la vie en ville

Tern a levé le voile sur un nouveau vélo électrique décliné en deux versions : le NBD, pour New Bike Day, qui appartient à la catégorie des VAE pliables. Caractéristiques, lancement et prix, voici notre récapitulatif.

Fondée en 2011, Tern est une société taïwanaise solidement implantée sur le marché des vélos électriques, elle qui commercialise ses produits dans plus de 60 pays à travers le monde. Et après un vélo cargo branché présenté en mars dernier, place à un tout nouveau cycle pliable positionné sur le segment du haut de gamme.

Le NBD, pour New Bike Day, profite d’un centre de gravité très bas et d’un cadre ouvert pour faciliter la montée de l’utilisateur et utilisatrice. Le modèle s’adapte en fait à un large panel de personnes en matière de taille, puisque conçu pour des cyclistes oscillant entre 147 et 190 centimètres. La cible est large.

Haut de gamme

Dans son communiqué de presse, et de par la conception du vélo qui jouit d’un empattement un poil plus long que d’habitude, la marque promet un équilibre optimal et une maniabilité idéale. L’idée est de donner l’impression et l’opportunité aux consommateurs de contrôler une monture facile à manier.

Pour toujours pousser plus loin la notion d’adaptabilité, le Term NBD peut être réglé à plusieurs niveaux : la hauteur de la selle, de toute évidence, mais aussi la longueur du cockpit et la hauteur du guidon. Un moyen ici de personnaliser sa position de conduite pour se payer l’expérience la plus confortable possible.

Le Nike Bike Day a droit à deux versions : la S5i et la P8i. Le duo partage quelques caractéristiques, comme leur taille de roues (20 pouces), leur système de pliage (5 secondes, selon Tern), leur capacité à supporter un poids de 140 kg ou encore leur panel d’accessoires compatibles (portage bagage arrière et avant, siège enfant).

Le NBD S5i embarque quant à lui un moteur central Bosch Performance Line, d’un couple de 65 Nm. Ce qui devrait être intéressant pour gravir des côtes sans trop de difficultés. Sa batterie de 500 Wh lui confère une autonomie variant entre 51 à 118 kilomètres selon le mode d’assistance utilisé.

D’un poids de 23,4 kg tout de même – c’est beaucoup pour un gabarit aussi petit –, le S5i s’appuie sur un Shimano Nexus 5, un moyeu à vitesses intégrées avec 5 rapports. Le tout est épaulé par des freins à disque hydrauliques Magura MT4.

Un NBD P8i moins puissant

Du côté du NBD P8i, Tern a fait appel à un moteur Bosch légèrement moins performant, l’Active Line Plus, d’un couple de 50 Nm. Sa batterie est aussi plus en retrait avec sa capacité de 400 Wh, ce qui lui garantit, sur le papier, une autonomie de 54 à 108 kilomètres. Le système Shimano Nexus, lui, grimpe à 8 vitesses.

Cette version est enfin légèrement plus lourde de 300 grammes – 23,7 kg – et opte pour des freins à disque hydrauliques de la marque Shimano.

Tern ne se montre pas très précis quant à la grille tarifaire de ses modèles : à peine sait-on que les tarifs débuteront à 3 999 euros, pour une arrivée dans les magasins au premier trimestre 2023.

