Cocotte : ce vélo électrique est doté d’une boîte automatique et fabriqué en France

Voici un vélo électrique pour le moins intéressant, et Français qui plus est ! Le vélo électrique "Cocotte", c'est son nom, embarque une boîte de vitesses automatique permettant de gérer, grâce à l'IA, le passage des vitesses de manière automatique et intelligente.

Lors du salon VivaTech, l’association WeShift, un consortium regroupant quatre industriels haut-savoyards (Groupe Savoy, M2O Group, Alpes usinage et Pracartis) a présenté une étonnante voiture électrique, La Bagnole, mais aussi un vélo électrique très intéressant qui devrait faire des émules parmi les amateurs de deux-roues à assistance électrique.

En effet, le vélo « Cocotte » (c’est son nom) passe les vitesses tout seul et, en plus de ça, il est intelligent puisqu’il peut passer le rapport le plus adapté à la situation et à l’effort du cycliste. Cette transmission est développée en interne et supprime la chaîne, la courroie et le dérailleur. C’est par exemple ce que l’on peut voir chez avec Enviolo et sa transmission automatique à variation continue Enviolo AUTOMATiQ.

Le vélo est disponible en 3 coloris (bleu, gris et noir) et les panneaux présents sur les côtés du cadre sont réfléchissants et personnalisables. Il pèse 20 kg et la batterie ne pèse que 0,9 kg pour une autonomie de 70 km et une recharge de 0 à 80 % qui s’effectue sur prise secteur en seulement 2h.

Grâce à sa forme de cadre, le Cocotte H3B est adapté aux tailles allant de 1,65 à 1,90 m. Le vélo dispose de quatre niveaux d’assistance : Sans assistance, Eco, Confort et Boost. Tout peut être géré via un écran minimaliste avec les affichages de base « pour réduire l’impact environnemental de notre produit ». Il est équipé de capteurs, d’une puce GPS et d’une connectivité multiple.

Ce vélo est aussi un produit local à 95 %, puisque les fabricants cherchent à s’approvisionner en Haute-Savoie et dans les environs, notamment au niveau de la production de pièces, dont les freins et les phares. Fait intéressant, ce vélo électrique est doté d’un spectre lumineux six fois plus large que les standards du marché qui permet d’éclairer en plein phare, comme une voiture.

Prix et disponibilité

Le vélo est disponible à la précommande et son prix est de 3 490 euros, hors options et hors accessoires. Les premières livraisons seront effectuées en janvier 2023. Pour le précommander, il faudra payer 490 euros, directement depuis le site de Cocotte.

