Vélo (électrique) : difficile de faire plus intelligent que ce système d’éclairage

La société allemande Trelock a développé un système d’éclairage pour vélos capable d’afficher des symboles sur le sol, soit pour indiquer votre intention de tourner, soit pour vous prévenir d’un sol mouillé ou verglacé, par exemple.

Nos systèmes d’éclairage pour vélos mécaniques et vélos électriques sont-ils amenés à devenir intelligents ? C’est en tout cas ce vers quoi Trelock semble se diriger. Cette firme d’outre-Rhin travaille depuis plus d’un siècle dans ce domaine et les accessoires pour cycles, avec un savoir-faire maintenant éprouvé.

L’une de ces dernières innovations relayées par eBike News repose sur un système d’éclairage pas comme les autres, dont le but est d’améliorer la sécurité de l’utilisateur. L’idée est simple : sa technologie permettrait logiquement d’occuper sa fonction première, à savoir éclairer la route une fois la nuit tombée.

Flèches directives

En second lieu, elle serait aussi capable d’afficher des pictogrammes indicatifs directement sur la route. Par exemple, si la chaussée est mouillée ou gelée, le système l’indiquerait via des motifs « pluie » ou « neige ». Cela reposerait dans l’idée sur une technologie suffisamment poussée pour que le vélo comprenne l’état de la route en un instant très court.

Source : Trelock via eBike News Source : Trelock via eBike News

Toujours selon eBike News, cet éclairage intelligent peut également projeter des flèches directives. Rien ne dit si l’utilisateur doit lui-même appuyer sur un bouton pour activer cette fonction ou si le système, via un itinéraire GPS préenregistré, peut lui-même anticiper un virage et guider le cycliste sans qu’il intervienne.

Danger imminent

Trelock va encore plus loin et cherche aussi à comprendre et repérer les dangers imminents, telle qu’une porte de voiture soudainement ouverte. Et ainsi vous évitez un car-dooring extrêmement dangereux, qu’il est peut-être plus difficile d’esquiver en pleine nuit. Car oui, c’est aussi l’une des limites de ce système d’éclairage.

Logiquement, l’ensemble des fonctionnalités présentées n’ont de sens qu’en environnement nocturne, afin de s’appuyer sur l’obscurité ambiante. Pour le moment, ce projet en est encore au stade de développement. Aucune indication temporelle quant au calendrier commercial n’a été communiquée.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.