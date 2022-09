Bianchi e-ArcadeX : ce gravel électrique ultra haut de gamme donne envie de s’évader

La marque italienne Bianchi a levé le voile sur un nouveau vélo électrique répondant au nom d’e-ArcadeX. Décliné en deux versions, ce modèle appartient à la catégorie des gravels, qui se situent à mi-chemin entre un vélo de route et un vélo tout-terrain.

Bianchi n’en est clairement pas à son premier coup d’essai en matière de vélos électriques. En août 2022, la firme transalpine a dégainé une toute nouvelle gamme de VAE nommée e-Vertic et composée de cinq modèles couvrant tous les principaux usages : du VTTAE tout suspendu au cycle pour la randonnée en passant par de l’urbain.

Cette fois-ci, la célèbre marque de vélos de course présente un seul et unique produit décliné en deux versions : l’e-ArcadeX et l’e-ArcadeX Bianchi Tourer. Ce dernier est le plus abordable des deux, avec un prix avoisinant les 5349 euros tout de même, contre 6 249 euros pour le premier. Nous avons bien évidemment affaire à du très haut de gamme.

Le meilleur de Bosch

Et pour le coup, la fiche technique reflète relativement bien ce tarif. Le binôme embarque ce qui se fait de mieux chez Bosch, fournisseur allemand réputé pour sa fiabilité et ses excellents moteurs. Vous avez ici affaire à une motorisation centrale Performance Line CX d’un couple énorme de 85 Nm et d’une puissance de 250 W.

Comme le stipule la loi, ce deux-roues est assisté jusqu’à une vitesse maximale de 25 km/h. À partir de cette vitesse, le moteur se coupe et c’est à la force de vos jambes qu’il faudra dépasser cette allure. La batterie, elle, est nichée dans le tube du cadre et revendique une capacité de 500 Wh pour une autonomie de 115 km d’autonomie.

Il convient de tempérer légèrement ce rayon d’action, puisque le poids de l’utilisateur et la typologie de terrain empruntée peuvent impacter ce chiffre. Hibridos y Electricos évoque un poids contenu, sans que la marque communique officiellement à ce sujet. À peine sait-on que la fourche profite de carbone, un matériau réputé pour sa légèreté.

Une version plus fournie en équipements

L’e-ArcadeX Bianchi Tourer embarque par ailleurs des freins à disque hydrauliques Shimano T-MT800, une transmission Shimano Deore à 11 vitesses et des pneus de 28 pouces Continental Terra Trail ShieldWall. En face, la version classique s’appuie sur des pneus Pirelli et des freins et une transmission à 13 vitesses signés Campagnolo.

La version Tourer profite d’un panel d’équipements plus fourni : porte-bagages et garde-boue sont notamment intégrés. Ces deux gravels électriques optent néanmoins pour les mêmes coloris : Glacial Full Glossy, Desert Full Matt et Forest Full Matt.

