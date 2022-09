Mastix One : un BMX électrique endurant et abordable pour vos pérégrinations urbaines

Le Mastix One fait l’objet d’une campagne de financement participatif déjà couronnée de succès. Ce vélo électrique situé à mi-chemin entre un BMX et un fatbike se place sous la barre des 2000 euros.

Avec l’explosion de la pratique du vélo, qu’il soit musculaire ou électrique, les entreprises et jeunes entrepreneurs ne manquent pas d’idées pour renforcer l’offre de produits et se lancer dans l’aventure du cycle. C’est le cas de Mastix, originaire d’Allemagne, qui a fait appel à la communauté pour financer son projet de BMX électrique via la plateforme Kickstarter.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le succès a rapidement été au rendez-vous : il a fallu moins de 24h pour atteindre l’objectif des 20 000 euros, souligne InsideEV. À l’heure d’écrire ces lignes, plus de 33 000 euros ont été récoltés. Mais que revêt véritablement ce cycle branché et à quelle catégorie de vélos appartient-il ?

Une version européenne à 25 km/h

En premier lieu, il convient de tempérer le terme BMX. Certes, le Mastix One en a le style, les aptitudes et au moins une caractéristique phare : les roues de 20 pouces, que l’on retrouve très fréquemment sur des BMX musculaires. En revanche, ces derniers sont généralement dépourvus de freins.

Or, le BMX One opte pour des freins à disque hydrauliques signés Shimano. En somme, il paraît totalement normal d’équiper un engin électrique d’un tel dispositif pour de simples mesures de sécurité liées à la vitesse à laquelle l’assistance peut vous propulser. En l’occurrence, le modèle européen file à une allure de 25 km/h.

Source : Mastix Source : Mastix Source : Mastix

La page Kickstarter liste des versions plus puissantes réservées aux États-Unis, mais non conformes aux lois européennes. Autre point important et pas des moindres : la présence d’un accélérateur, évoqué une seule et unique fois dans la description du produit. Ici, le Mastix One se place dans une position délicate.

Avec un accélérateur, il pourrait tout à fait se classer dans la catégorie des cyclomobiles légers : ce type de véhicule – anciennement appelé draisienne – est devenu légal en France depuis janvier 2022, mais des règles strictes sont à respecter. Par exemple, leur longueur doit osciller entre 135 et 165 centimètres.

Mastix ne donne aucune précision sur les dimensions de son engin électrique, même si son gabarit semble viser la fameuse fourchette légale. Nous avons contacté la marque pour en savoir plus.

Prix et date de livraison

Pour le reste, le Mastix One s’équipe d’un cadre en aluminium, d’une transmission Shimano à 7 vitesses, de pneus très larges pour amortir les chocs ou encore d’une fourche suspendue d’un débattement de 100 mm, le tout pour 25 kg sur la balance. Un moteur Bafang s’invite sur le moyeu de la roue arrière, couplé à une batterie offrant 75 kilomètres d’autonomie théorique.

Son premier prix débute à 1645 euros, mais 200 euros supplémentaires vous seront facturés pour la livraison en France prévue en janvier 2023. Nous le répétons cependant : assurez-vous qu’il respecte bien les dimensions légales inhérentes aux cyclomobiles légers.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.