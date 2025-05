Waze vient d’améliorer son application avec une fonction de signalement précis des radars, mais les conducteurs français ne pourront pas en profiter. La raison ? Une législation stricte qui n’a pas changé depuis plus de dix ans.

L’application de navigation Waze vient de déployer une mise à jour attendue par de nombreux conducteurs à travers le monde. Cette fonctionnalité permet de signaler avec précision la position des radars mobiles, mais elle ne sera pas disponible pour les utilisateurs français. Examinons pourquoi cette restriction s’applique spécifiquement à l’Hexagone et quelles alternatives sont proposées aux automobilistes français.

En France, la loi est claire : il est interdit de signaler exactement où se trouvent les radars. Cette règle, établie en 2012, s’applique aussi aux applications comme Waze. Les conducteurs qui ne la respectent pas risquent une amende de 1 500 euros et perdent 6 points sur leur permis.

Cette interdiction existe pour encourager les conducteurs à respecter les limitations de vitesse partout, pas seulement là où il y a des contrôles.

Face à ces règles strictes, Waze a choisi de ne pas activer cette fonction en France pour protéger ses utilisateurs.

Pour rester dans la légalité tout en restant utile, Waze utilise en France un système différent appelé « zones de danger« . Au lieu de montrer l’emplacement exact d’un radar, l’application indique une zone plus large où un contrôle pourrait se trouver.

Cette solution existe depuis plusieurs années et représente un compromis. Elle aide les conducteurs à rester vigilants sans enfreindre la loi française.

Depuis 2021, la police peut également bloquer temporairement tous les signalements lors de certains contrôles importants, notamment pour l’alcool ou les drogues.

Dans la plupart des autres pays, les conducteurs peuvent utiliser librement cette nouvelle fonction de Waze. Selon une récente étude, environ 70 % des conducteurs européens pensent que ces alertes les aident à conduire plus prudemment.

Pour l’instant, aucun changement de la loi française n’est prévu. Vous allez deovir vous se contenter des zones de danger, tandis que nos voisins européens profiteront d’informations plus précises.

