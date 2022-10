Ibis Oso : un prix à cinq chiffres pour ce VTT électrique très premium

Le fabricant de VTT Ibis dégaine son tout premier modèle électrique répondant au nom d’Ibis Oso. Au menu : des composants haut de gamme, le tout à un prix exorbitant.

Si Ibis est principalement connu en France en tant que marque hôtelière, du côté de la Californie et des fans de VTT, c’est une tout autre histoire. Implanté dans une trentaine de pays, ce constructeur est célèbre pour ses vélos tout-terrain et ses cadres de vélo conçus pour plusieurs marques.

Pour la première fois de son histoire, Ibis Cycles s’attaque aux vélos électrique avec un VTT branché répondant au nom d’Ibis Oso. Cette belle bête de 24 kilos mise avant tout sur les performances, l’agilité et le confort, afin d’apporter une expérience de conduite ultra premium pour les terrains escarpés et autres escapades en montagne.

Le meilleur de Bosch

Pour ce faire, la firme d’outre-Atlantique s’appuie sur les meilleurs composants du fournisseur allemand Bosch : comptez sur un moteur Performance Line CX d’un couple débordant de 85 Nm. De son côté, le cadre accueille la batterie amovible Powertube de 750 Wh, qui chute à 625 Wh pour la taille de cadre S.

Source : Ibis Cycles Source : Ibis Cycles Source : Ibis Cycles

Malheureusement, aucune autonomie théorique n’est communiquée, bien que l’accumulateur Bosch ici installé soit réputé pour son rayon d’action généreux. Au niveau des suspensions, Ibis Cycles a fait appel à un spécialiste en la matière : FOX. Deux systèmes d’amortissement ont ainsi été intégrés.

Le premier – le Float Performance Elite X2 – se place de manière centrale et offre un débattement de 150 mm. Le deuxième n’est autre qu’une fourche suspendue 38 Factory d’un débattement de 170 mm. Le tout est complété par de larges pneus Maxxis Double Down TR WT, chaussés sur des roues de 29 pouces (27,5 pouces à l’arrière en S et M).

Un prix qui pique

La sécurité est assurée par de rassurants freins à disque hydrauliques à quatre pistons (disques de 220 mm), des Shimano XT. Le tout à un prix de lancement très élitiste : 10 999 dollars aux États-Unis, selon Hibridos y Electricos, ce qui représente un poil plus de 11 000 euros au taux de change actuel.

Le milieu des VTT électrique est en pleine effervescence depuis le début de l’année, avec de nombreuses nouvelles références à se mettre sous la dent. Citons le Cannondale Trail Neo 1, le Yamaha Moro 07, les Frey Evolve Neo et Neo Pro, le Lightrider E Ultimate ou encore le Lyke SE. On commence à avoir l’embarras du choix.

