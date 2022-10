Specialized nous met l’eau à la bouche avec son premier vélo électrique « utilitaire »

Le premier vélo électrique de la nouvelle marque Globe, lancée par le géant américain Specialized en mai 2022, commence à se dévoiler doucement mais sûrement.

En mai 2022, le troisième plus grand fabricant de vélos aux États-Unis, j’ai nommé Specialized, levait le voile sur une toute nouvelle marque de vélos électriques : Globe. Cette entité veut proposer des VAE utilitaires, pratiques, abordables et destinés à remplacer la voiture. Tel est l’objectif de la marque tout du moins.

En ce mois d’octobre 2022, Specialized a révélé le nom et les contours de son tout premier modèle : le Globe Haul ST, dont la photo teasing publiée et relayée par The Verge permet d’avoir un premier aperçu. Pour le moment, aucune caractéristique technique n’a été dévoilée. Mais il suffit de jeter un œil attentif à l’image pour en apprendre davantage.

Grosse batterie en perspective

Dans le format déjà, le Globe Haul ST opte pour un cadre ouvert et une partie arrière très légèrement allongée, qui lui permet d’accueillir un porte-bagages. À l’heure actuelle, on ne sait pas combien de kilos celui-ci est capable de supporter. On peut également remarquer la présence d’un moteur sur le moyeu de la roue arrière.

Au premier abord volumineuse, ce qui pourrait laisser présager une autonomie intéressante, la batterie est nichée entre deux tubes diagonales du cadre. Difficile à dire si elle est amovible, même si on l’espère. Les larges pneus font également leur effet : disons qu’ils devraient être taillés pour bien amortir les aspérités de la route et garantir un minimum de confort.

Un poids qui pourrait être élevé

Les garde-boue très enveloppants sont accompagnés de freins à disque : difficile à dire s’ils sont mécaniques ou hydrauliques. Il faut également compter sur une transmission à 7 ou 8 vitesses, d’une béquille centrale au premier abord rassurante et d’un guidon très droit. En revanche, le Globe Haul ST fait l’impasse sur la moindre suspension.

Tout ça réuni devrait fortement impacter le poids, qui, selon nous, pourrait facilement voguer autour des 20 kilos, si ce n’est plus. Selon The Verge, Specialized devrait communiquer plus de détails plus tard dans le mois. Pour le moment, on ne sait toujours pas si le marché européen sera concerné par le lancement.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.