Vélos électriques : Specialized veut vous faire oublier votre voiture avec sa marque Globe

Le géant américain du vélo Spécialized lance une nouvelle marque répondant au nom de Globe. Cette dernière va se concentrer sur des vélos électriques utilitaires, pratiques, plus abordables et à vocation à remplacer votre voiture.

L’utilisation des vélos et vélos électriques constitue aujourd’hui un mode de déplacement à part entière. Le nombre d’utilisateurs a explosé depuis la fin du Covid-19 pour faire entrer le cycle dans une nouvelle ère. Plus qu’un véhicule individuel, le vélo est même devenu un véhicule collectif capable de transporter plusieurs personnes.

Globe veut changer notre manière de se déplacer

Les vélos cargo (longtail, bi-porteur, triporteur) ont en effet fleuri et se sont multipliés sur les pistes cyclables, pour se déplacer en famille ou tout simplement acheminer des marchandises. Bref, en ville, le vélo est une véritable alternative à la voiture : Specialized l’a visiblement compris et souhaite donc se positionner sur le créneau.

Le troisième plus grand fabricant de vélos aux États-Unis va donc lancer une toute nouvelle marque de vélos électriques répondant au nom de Globe. Son but : remplacer les voitures, les camions et les grands SUV grâce à des vélos utilitaires capables de répondre à un maximum de besoins sur du transport quotidien, explique la marque à The Verge.

Performances et prix plus abordables

La gamme Globe a encore beaucoup de secrets à révéler. À peine sait-on qu’elle devrait miser sur les performances, le tout avec l’expertise et le savoir-faire de Specialized mais à un prix plus abordable qu’à l’accoutumée. Le constructeur est en effet réputé pour ses vélos très haut de gamme capables de dépasser la barre des 10 000 euros.

L’unique photo pour l’instant publiée laisse en tout cas entendre que les accessoires seront mis au cœur de l’expérience. Il faudra dans tous les cas patienter pour en savoir plus à son sujet, puisque les premières commandes de vélos débuteront fin 2022. D’ici là, Specialized devrait donner plus de détails sur son offre.

Les premières livraisons interviendront ensuite au début de l’année 2023, pour le marché américain uniquement dans un premier temps.

