En marge du GMC Hummer EV, la marque américaine sort un modèle de « vélo électrique » qui reprend les codes esthétiques du pick-up. La fiche technique, elle, est à l’image du constructeur : toujours plus.

En octobre 2020, General Motors avait levé le voile sur un mastodonte électrique répondant au nom de GMC Hummer EV. Ce pick-up électrique incarnait la démesure tant dans ses dimensions que sa puissance. Le groupe américain souhaite remettre le couvert… mais dans le domaine des « vélos électriques » cette fois-ci.

Ainsi est né le GMC HUMMER EV ALL-WHEEL DRIVE EBIKE, nous apprend Electrek,. Derrière ce nom à rallonge se cache un cycle branché qui ne peut clairement pas être homologué en tant que vélo électrique en France. Et ce en raison d’une fiche technique hors cadre légal, notamment au niveau de sa puissance et vitesse de pointe.

Un couple phénoménal

En effet, le GMC Ebike – nous utiliserons cette abréviation dans le reste de l’article – revendique une puissance maximale de 2,4 kW grâce à deux moteurs Bafang de 750 W (1,2 kW en crête) : l’un est situé sur le moyeu de la roue avant, l’autre sur le moyeu de la roue arrière. Sa vitesse maximale, elle, grimpe à 45 km/h.

En Europe, les vélos à assistance électrique sont électroniquement limités à une allure de 25 km/h. Pour un véhicule à assistance électrique dépassant ce seuil, la catégorie légale à laquelle il appartient est le speedbike, qui intègre la classe des cyclomoteurs.

Le GMC Ebike, lui, est décrit comme le compagnon du GMC Hummer EV. De par son apparence et ses pneus ultra larges, on aurait logiquement envie de le qualifier de fatbike. Pour sûr, le confort devrait être l’un de ses points forts, d’autant plus qu’il s’équipe d’une suspension avant pour amortir un minimum de choc et gommer les aspérités de la route.

Cet engin est d’autant plus impressionnant qu’il délivre un couple de 80 Nm dans chacun de ses moteurs, soit un total de 160 Nm. Mais selon le mode de conduite que vous utiliserez, tous les moteurs ne seront pas exploités : l’un fait appel uniquement au moteur arrière, l’autre au moteur avant et le dernier aux deux.

4000 dollars

Côté frein, il faut compter sur des freins à disque hydrauliques à quatre pistons, à l’avant comme à l’arrière. La batterie amovible opte pour une capacité de 1 kWh, mais aucune autonomie théorique n’est annoncée. Tout comme le poids, passé sous silence, qui devrait aisément dépasser les 30 kilos.

Ce véhicule a été développé aux côtés de Recon Power Bikes et est vendu au prix de 3999 dollars aux États-Unis.

