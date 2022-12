Ce vélo électrique pliable allie carbone et grosse autonomie pour séduire son public

Le WOWCAT C1 est un vélo électrique pliable qui profite actuellement d’une campagne de financement participatif. Capteur de couple, grosse autonomie et cadre en carbone : sur le papier, la promesse est belle.

Voir des vélos électriques s’appuyer sur une campagne de financement participatif pour se donner un coup de boost financier est chose courante. C’est exactement ce dont le WOWCAT C1 profite, lui qui devrait être livré aux premiers acheteurs dans le courant du mois de février 2023.

Quelle est la particularité de ce VAE ? Il est premièrement pliable et joue donc la carte de la praticité. L’idée : pouvoir le transporter facilement et n’importe où avec vous, notamment dans le coffre d’une voiture ou pour de l’intermodal. Malheureusement, son poids de 17,4 kg en fait un engin relativement lourd malgré son format compact. Pour les transports en commun, ce n’est pas l’idéal.

Capteur de couple au menu

Sous ses airs de Fiido en plus épuré et plus moderne, le WOWCAT C1 profite pourtant d’un cadre en carbone censé tirer le poids vers le bas. Il est également question de roues de 20 pouces et d’un moteur de 250 W placé sur le moyeu de la roue arrière. Du côté de la transmission, il faut compter sur un système Shimano Tourney à 7 vitesses.

La bonne nouvelle réside dans la présence d’un capteur de couple. Comme on aime le rappeler, ce type de capteur offre un comportement à la fois dynamique, naturel et réactif au vélo. Pourquoi ? Car l’assistance électrique est transmise de manière proportionnelle à la force que vous mettez dans les pédales.

Plus de 100 km d’autonomie sur le papier

La batterie, elle, revendique une capacité de 360 Wh pour une autonomie théorique de 120 km. Sur le papier, cela donne envie. En pratique, à voir si le WOWCAT C1 parvient à tenir sa promesse. La fiche technique est enfin complétée par un écran TFT de 3,5 pouces, de freins à disque mécaniques avant et arrière et d’une certification IP54.

Sur Indiegogo, le WOWCAT C1 profite d’importantes remises pour son lancement : moins de 1000 euros au lieu des 2846 réclamés. Mais le tarif va peu à peu augmenter au fur et à mesure que l’on se rapproche des livraisons.

