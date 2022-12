Vélo électrique : les aides toujours en vigueur en 2023, mais avec une petite déception

Le gouvernement vient d'annoncer une très bonne nouvelle pour 2023 à destination des cyclistes. Les aides gouvernementales à l'achat de vélos (électriques ou non) sont reconduites pour 2023. Les seuils sont revus à la hausse pour essayer de toucher un plus grand nombre de foyers. Mais ces évolutions cachent une autre réalité : celle de l'inflation.

En plein été 2022, le gouvernement avait fait un pas en avant pour renforcer les mesures d’aide à destination des cyclistes. L’objectif était de multiplier le nombre de vélos vendus dans l’hexagone, qu’ils soient électriques ou non. Le montant des aides avait été revu à la hausse et le gouvernement avait créé une prime pour l’achat d’un vélo non électrique. Ces aides devaient prendre fin au 31 décembre 2022. Mais c’était sans compter sur leur renouvellement.

Des montants qui ne bougent pas

Dans un communiqué de presse en date 27 décembre 2022, Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, et Clément Beaune, ministre délégué chargé des Transports « annoncent la reconduction et le renforcement des aides à l’achat de vélos pour 2023« .

Pour rappel, depuis le 15 août 2022, il n’est plus nécessaire de bénéficier d’une aide locale pour pouvoir demander le coup de pouce du gouvernement au niveau national. L’aide à l’achat d’un vélo électrique est toujours de 300 euros, voire 400 euros pour les foyers les plus modestes. Dans la pratique, les montants ne bougent pas, à l’inverse des seuils de revenu qui sont légèrement rehaussés.

Ainsi, pour l’aide de 300 euros, le revenu fiscal de référence par part doit être au maximum de 14 089 euros pour pouvoir profiter de l’aide, contre 14 489 euros actuellement (+2,8 %). Pour l’aide de 400 euros, le revenu fiscal de référence passera au 1er janvier 2023 de 6 300 à 6 358 euros (+ 0,9 %). Ces foyers peuvent également bénéficier d’une aide de 150 euros pour l’achat d’un vélo classique (non électrique).

Une décision dictée par l’inflation ?

Le gouvernement indique que ce dispositif permettra de couvrir « 50 % des ménages les plus modestes et 20 % pour les aides renforcées« . Faut-il y voir là une évolution positive des aides à l’achat d’un vélo à assistance électrique (VAE) pour 2023 ? Pas vraiment. Rappelons en effet que l’inflation a évolué de plus de 6 % sur un an selon l’INSEE. Ce qui impliquera forcément des hausses de salaire dans les mois à venir. On imagine alors que le gouvernement a simplement anticipé ces hausses, évitant alors que certains foyers soient exclus de ce dispositif.

Avec un plan vélo de 250 millions d’euros attribué à l’année 2023, on s’attendait à un coup de pouce un peu plus fort de la part de l’État. Il y a donc fort à parier que le reste de l’enveloppe sera utilisé pour la création de nouveaux aménagements à travers le territoire. En d’autres termes : pour créer de nouvelles pistes cyclables pour permettre à davantage de citoyens de prendre leur vélo pour aller au travail ou à l’école.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.