Cet ingénieux vélo électrique se transforme en tente pour camper n’importe où

Le SpaceCamper est un vélo électrique aux capacités uniques : sa structure modifiée permet en effet d’accueillir un lit et d’y accrocher une tente pour camper où vous le souhaitez. Une petite table peut même y être installée.

Si le vélo électrique et le camping font partie de vos activités favorites, alors ce SpaceCamper a de quoi vous faire de l’œil. Imaginé par un certain Ben Wawra, soucieux de concevoir un VAE à la fois capable de le transporter au travail et de dormir n’importe où, le modèle revêt des capacités toutes particulières.

Le SpaceCamper s’appuie en fait sur le Riese & Muller Load 75, un biporteur électrique haut de gamme, mais profite de légères modifications pour arriver à ses fins. Ces fameux ajustements lui permettent ainsi d’intégrer un siège inclinable, lequel peut être converti en un lit. Transporter des marchandises est aussi possible.

Le vélo pour les globe-trotters

Pour aller jusqu’au bout de son idée, Ben Wawra a aussi modifié le guidon, qui peut être plié ou démonté. Ce faisant, une petite table peut être disposée dessus soit pour travailler en toute quiétude au beau milieu d’un joli paysage, soit pour casser la croûte lors d’une pause déjeuner ou un dîner. Pratique.

Surtout, le SpaceCamper peut se transformer en une tente de camping. La toile de tente vient ainsi se fixer sur certains tubes du châssis pour vous protéger à la fois des intempéries, du froid mais aussi des animaux sauvages. En revanche, la tente semble surélevée par rapport au sol : les insectes peuvent donc s’infiltrer et venir vous déranger.

Les caractéristiques techniques de ce biporteur électrique ne sont pas très claires. Certes, le SpaceCamper est une version modifiée du Riese & Muller Load 75, mais l’entreprise ne précise pas de quelle version il s’agit. Néanmoins, la présence d’un moyeu à 14 vitesses Rohloff permet de mieux cibler le modèle : le Load 75 Rohloff ou Load 75 Rohloff HS.

Il s’agit ici des deux déclinaisons les plus haut de gamme, respectivement vendues 8779 euros et 9379 euros. Dans les deux cas, chaque version profite d’une suspension intégrale (fourche suspendue et suspension arrière) et d’une batterie de 500 Wh par défaut. Doubler cette capacité est possible, à condition de mettre la main à la poche.

Livraison pour l’été 2023

Le moteur central Bosch diffère selon le modèle : Cargo Line Cruise ou Performance Line Speed. Le second étant réservé aux speedbikes compte tenu de sa vitesse maximale de 45 km/h, il y a fort à parier que le Cargo Line Cruise et son couple de 85 Nm aient été privilégiés par la société.

Si vous le souhaitez, il est même possible d’ajouter un ABS Bosch en option. Nous l’avions testé sur un VTT électrique, pour un résultat plus que bluffant. L’occasion pour nous de vous réexpliquer les tenants et aboutissants techniques d’un tel système. Le SpaceCamper sera livré à l’été 2023, indique le site officiel, qui ne publie aucun prix.

