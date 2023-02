Ce vélo cargo électrique se barde d’accessoires bien pratiques pour faire la différence

Le Car.los Compact C.1 est un nouveau longtail électrique allemand dont les livraisons débuteront en mars 2023. Vendu pour la coquette somme de 6000 euros, il tente de se démarquer grâce à sa flopée de petits accessoires fournis de série.

3000 exemplaires vendus en 2019, 11 000 autres en 2020 puis 17 000 ensuite en 2021 : en attendant les chiffres prometteurs de 2022, force est de constater que le marché des vélos cargo électriques se porte à merveille en France – aussi en Europe. Voir de nouveaux acteurs se positionner sur ce créneau n’a donc rien d’étonnant.

L’entreprise Car.los fait partie de ceux-là, elle qui est composée de vétérans de l’industrie et de passionnés de cycle. En juillet 2022, à l’occasion de l’Eurobike, avait été communiqué un calendrier commercial selon lequel le cargo électrique Compact C.1 allait être livré au mois de mars 2023, nous rappelle le site spécialisé allemand eBike News.

Même taille de roues

Le Compact C.1 est un cargo de type longtail : sa structure arrière est ainsi allongée pour accueillir soit deux enfants, soit un unique adulte. Décliné en taille unique pour des personnes mesurant entre 155 et 195 cm, ce modèle revendique une capacité de charge utile de 165 kg, dont 20 kg supportés par le porte-bagages avant.

Si beaucoup de longtail optent pour une roue avant plus grande que l’arrière – et ce fin afin d’optimiser la stabilité du deux-roues au moment de porter un chargement à l’arrière –, le Compact C.1 ne fait pas ce choix : il se contente de deux roues de 20 pouces, épaulés par un moteur central Brose Drive T d’un couple de 70 Nm.

Pour un cargo, c’est probablement le strict minimum à avoir si vous souhaitez profiter d’un minimum de dynamisme en cas de transports de personnes. À l’arrière, un moyeu à transmission continu Enviolo a été installé. Une version automatique est même disponible en option, sans aucun prix indiqué.

Du côté de la sécurité, Car.los a mis le paquet avec des freins à disque hydraulique à quatre pistons Magura MT5. En raison de leur forte inertie, les longtails, biporteurs et triporteurs ont intérêt à embarquer des freins mordants pour garantir un arrêt sûr à leurs passagers.

La page officielle mentionne aussi une double batterie de 522 Wh, sans qu’aucune autonomie théorique ne soit précisée. Dans tous les cas, cette belle capacité énergétique laisse présager un rayon d’action confortable.

Un tarif salé

Pour se démarquer, le Compact C.1 fournit de série tout un tas de petits accessoires bien pratiques : de la béquille centrale et verrouillable Heavy Duty à la potence pliable en passant par l’enjoliveur de roue arrière, des repose-pieds et un support fixe pour un cadenas. Pas de quoi casser trois pattes à un canard non plus, mais c’est déjà ça.

Malheureusement, le tarif de 6000 euros reste similaire, voire plus élevé que certains concurrents plus connus, mieux réputés et potentiellement plus fiables. On pense forcément à Moustache et son Lundi 20, mais aussi à Tern avec son GSD S10 et Riese & Muller muni de son Multitinker. Bizarrement, il est pour le moment impossible de réserver le modèle sur le site.

https://www.frandroid.com/produits-android/mobilite-urbaine/velo-electrique/1606019_cet-ingenieux-velo-electrique-se-transforme-en-tente-pour-camper-nimporte-ou

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.