Apple Plans : les trajets adaptés aux vélos progressent toujours plus en Europe, voici à quoi ça ressemble

Comme l’a remarqué le média d’outre-Rhin eBike News, les itinéraires pour cyclistes sur Apple Plans ont fait leur apparition en Allemagne. On peut espérer que la France y aura droit dans le courant de l’année 2023.

Cela fait déjà presque trois ans qu’Apple propose des itinéraires en vélo sur son application Plans. La nouveauté avait été introduite lors de la WWDC 2020, pour un déploiement initial aux États-Unis, mais aussi à Shanghai et Beijing. Depuis, cette fonctionnalité s’est progressivement invitée dans plein d’autres villes… surtout américaines.

En Europe, rares sont les métropoles à en profiter : nous pouvons citer Londres et Barcelone, si l’on se base sur les informations officielles publiées par la firme à la pomme. Mais il semblerait que l’Allemagne y ait aussi droit depuis peu, comme l’affirme le média d’outre-Rhin eBike News.

Connaître le profil de vos trajets

Ce dernier ne précise pas quelle ville spécifique est éligible. Nous avons tout de même pu tester la fonction depuis un iPhone de la rédaction, en simulant un trajet cyclable à Berlin. Bonne nouvelle : tout fonctionne parfaitement.

Comme vous pouvez le constater sur les captures d’écran, ces trajets permettent de suivre un itinéraire vraiment adapté pour les vélos. L’application est en mesure de planifier un déplacement en se basant sur des pistes et bandes cyclables, ainsi que l’ensemble des routes adaptées aux usagers.

Apple Plans indique aussi le dénivelé – chose que Google Maps fait depuis 2014 déjà – et les portions plus délicates à emprunter (un escalier par exemple). Sur notre exemple ci-dessus, l’outil propose trois choix d’itinéraire selon un profil de route différent : « globalement plat » pour deux d’entre eux, « petite côte » pour le chemin le plus court. C’est pratique selon l’effort que vous souhaitez fournir.

Toujours pas disponible en France

Si vous le voulez, vous pouvez même cocher deux options de filtres pour affiner la physionomie de votre déplacement : il est ainsi possible « d’éviter les collines » et les « routes très fréquentées ». Aussi, et toujours selon eBike News, le service d’Apple est même en mesure d’afficher plusieurs références de magasins de vélos au cours de votre trajet.

Un membre de la rédaction a vérifié sur son iPhone si cette fonctionnalité était disponible par chez nous. Ce n’est malheureusement pas le cas : peut-être l’année 2023 sera enfin la bonne pour en profiter comme il se doit. Il reste toutefois intéressant qu’Apple élargit cette fonction à d’autres pays d’Europe.

