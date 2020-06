Apple Plans devient enfin un concurrent sérieux de Google Maps

Apple a présenté les nouvelles fonctionnalités de son service de cartographie, Plans. Celui-ci s'inspire de Google Maps et affiche désormais de beaux arguments.

Tous ceux qui suivaient déjà l’actualité Tech en 2012 se souviennent du lancement catastrophique d’Apple Plans. Les cartes manquaient tellement de précisions qu’elles ont mené de nombreux utilisateurs dans des impasses, ou pire, dans des lacs. Certains se souviennent également des représentations de ponts et de routes totalement tordues qui ont mené à bien des moqueries en ligne. Le service s’est néanmoins bien amélioré depuis et ses dernières fonctionnalités présentées à la WWDC 2020 viennent le positionner en grand concurrent de Google Maps.

Des informations pour tous types de transport

Google Maps est souvent considéré comme la meilleure application GPS sur mobile grâce à ses données pertinentes et ses recommandations. 8 ans après la débâcle du lancement de son propre logiciel de cartographie, Apple semble l’avoir bien compris et lui redonne un intérêt certain.

Dans certaines villes (New York, Los Angeles, San Francisco, Shanghai et Beijing notamment), Apple Plans va désormais proposer des itinéraires en vélo, montrant en outre le dénivelé et les passages possiblement compliqués faisant gagner un temps précieux comme une volée d’escaliers à gravir en portant son fidèle destrier.

Les voitures électriques électriques à l’honneur

Outre le trafic en temps réel qui s’étend à toujours plus de villes afin de vous faire emprunter le trajet le plus court en toutes circonstances, Apple met désormais un point d’honneur à faciliter l’expérience de ceux qui émettent le moins de carbone possible. Ainsi, les conducteurs de véhicules électriques verront sur leur trajet des conseils de points de charge compatibles afin de ne pas tomber à court de batterie avant leur arrivée, le tout en prenant compte de certains paramètres comme le dénivelé des routes.

Cette fonctionnalité que l’on retrouve déjà dans la plupart des GPS intégrés aux véhicules électriques modernes ne pourra cependant pleinement fonctionner qu’avec une intégration parfaite de la voiture en question. Apple a donc indiqué que cette option ne serait dans un premier temps disponible qu’avec des voitures Ford et BMW.

Des recommandations autour de vous

Outre ces nouveautés sur la navigation, Apple Plans rajoute également une fonction « Guide » qui vous indiquera les endroits intéressants autour de vous. Ces lieux sont issus d’une curation de diverses sources jugées « de confiance » par Apple.

Pratique pour trouver le meilleur restaurant aux alentours ou les coins les plus sympas à visiter pour remplir votre compte Instagram.

On n’a toujours pas de nouvelles en revanche de Look Around, l’équivalent de Google Street View, en Europe. Son arrivée était prévue en 2020 avant l’épidémie de Covid-19.