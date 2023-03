Giant booste la puissance et l’autonomie de ces VTC électriques taillés pour le trekking

Le constructeur Giant renouvelle la gamme de sa marque Liv, qui cherche avant tout à proposer des vélos électriques aux femmes. Même si la géométrie des vélos semble plutôt hybride et aussi taillée pour les hommes. Dans tous les cas, les nouveaux modèles Amiti E+1 et E+2 ont quelques atouts à faire valoir. Présentation.

Giant est une marque taïwanaise spécialisée dans les vélos et les vélos électriques depuis plusieurs décennies déjà. Chaque année, elle renouvelle et renforce son catalogue afin de mettre à jour ses modèles pour les rendre plus attractifs. Il faut dire que le marché se durcit : il convient donc de suivre les nouveautés et autres innovations.

C’est exactement ce qu’elle fait avec sa marque Liv, dont l’offre s’adresse officiellement aux cyclistes femmes. C’est tout du moins ce que l’enseigne fait passer comme message, même si les VAE proposés sur son site ont tout d’un style hybride qui conviendrait sans problème aux hommes. Au fond, n’importe quel vélo est mixte.

Un moteur plus coupleux

L’Amiti E+1 et E+2 sont les deux petits nouveaux à voir le jour : le E+1 est un modèle inédit, lorsque le E+2 ici présenté profite d’une mise à jour. Dans un communiqué de presse envoyé à la rédaction, Giant indique y avoir intégré le tout nouveau moteur SyncDrive Sport 2, co-développé avec Yamaha. Rappelons que Yahama a un vrai savoir-faire en matière de moteur électrique, en témoigne son récent PWseries S2.

Par rapport au système précédent, cette nouveauté apporte un couple légèrement plus élevé, de 70 à 75 Nm. À ses côtés, il faut compter sur une batterie EnergyPak Smart 625 qui garantirait une autonomie théorique de 50 à 100 km, selon le mode d’assistance utilisé, mais aussi le poids de l’usager et la typologie du terrain.

Source : Giant Source : Giant Source : Giant Source : Giant Source : Giant Source : Giant

Les nouveaux Amiti E+1 et Amiti E+2 revêtent un usage hybride assumé : à la fois pour les trajets urbains, mais aussi pour le trekking et les petits sentiers battus. La marque lui donne donc les armes nécessaires avec une fourche suspendue SR Suntour XCM34 d’un débattement de 100 mm – c’est 25 mm de plus que l’ancienne génération, du moins sur le E+2.

Les pneus Tubeless Crosscut Gravel 2 renforcent eux aussi la polyvalence du binôme, qui se différencie surtout par leur groupe de transmission – 300 euros les séparent. L’Amiti E+1 opte pour un dérailleur arrière Shinamo Deore à 10 vitesses, associé à une cassette Shimano LinkGlide et des freins à disque hydrauliques Shimano BR-MT200 (disque de 180 mm).

Prix et disponibilité

En face, l’Amiti E+2 se contente d’une transmission Shimano Altus à 9 vitesses, considérée comme moins aboutie qu’un système Deore. Les freins sont quant à eux les mêmes. Comptez enfin sur un porte-bagages compatible MIK HD capable d’accueillir un siège enfant. En revanche, aucune selle suspendue, qui aurait pu booster le confort, n’est de la partie.

Les Amiti E+1 et Amiti E+2 sont d’ores et déjà disponibles au prix respectif de 3700 euros et 3400 euros.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).