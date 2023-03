Le choix d’un vélo (électrique) sera grandement facilité par cette nouveauté radicale de Shimano

Le célèbre fournisseur Shimano a effectué d’importants changements à sa gamme de transmissions. D’un, il apporte de la simplicité à ses systèmes à 9, 10 et 11 vitesses grâce à des dénominations simplifiées et regroupées sous l’entité CUES, et de deux, il améliore leur durabilité grâce à sa technologie LINKGLIDE. De quoi faciliter grandement le choix d'un vélo équipé de ce type de transmission.

Pour bien comprendre les tenants et les aboutissants de cet article, il convient tout d’abord de rappeler quelques principes de base propres aux vélos et vélos électriques. Un cycle est composé d’un groupe de transmission, lequel est constitué de différents composants liés aux changements de vitesse, au freinage et à la transmission en elle-même.

Shimano est le fournisseur de groupe de transmission parmi les plus connus du monde. On retrouve ses manettes de frein, ses dérailleurs, ses cassettes, ses pédaliers, ses chaînes ou encore ses freins sur des millions de deux-roues. Ce n’est peut-être pas ce que les néophytes regardent en priorité, mais ce sont ici des systèmes très importants.

Les Shimano CUES en force

Forcément, il existe des groupes de transmission différents selon l’usage – route, VTT, ville, trekking –, puisque les aptitudes d’un vélo et les attentes que l’on a changent en fonction de la pratique. Cela a un impact direct sur le prix des groupes, et donc sur le tarif final de votre engin.

La grande nouveauté tout récemment présentée par Shimano se nomme CUES. C’est ici une toute nouvelle gamme de composants visant à simplifier les transmissions à 9, 10 et 11 vitesses. Comme l’explique BikeRadar, CUES vise à remplacer les groupes Alivia, Acera, Altus et Deore dans une moindre mesure.

Premièrement, la dénomination des gammes est simplifiée. Voici leur nom :

Série U4000 : 9 vitesses ;

Série U6000 : 10 vitesses ;

Série U6000 : 11 vitesses ;

Série U8000 : 12 vitesses.

Les transmissions Alivia, Acera ou encore Altus pouvaient paraître très floues aux yeux du grand public. En les citant, il était difficile de comprendre leur positionnement dans le catalogue du constructeur. Ici, le système par nombre est tout de suite plus facile saisir : plus c’est bas, moins c’est haut de gamme. Et inversement.

Mais Shimano va bien plus loin que ça : il souhaite apporter une forme d’uniformité à cette gamme de transmission, qui partage un grand nombre de composants communs. Conséquences : ces fameux composants peuvent aussi bien être compatibles avec la Série U4000 que la Série U6000, par exemple.

Des composants interchangeables

Pour être plus précis, « la gamme comprend un espacement unifié des pignons sur [les] transmissions à 9, 10 et 11 vitesses, de sorte que les composants puissent être compatibles à un plus large éventail d’utilisateurs et de styles de conduite », explique Shimano dans son communiqué de presse.

Ses composants interchangeables permettraient selon le fabricant de réduire le besoin d’inventaire en magasin et de simplifier le processus d’entretien des vélos équipés d’une transmission Shimano CUES. Par ailleurs, ces dernières bénéficient de la technologie maison LINKGLIDE.

La technologie LINKGLIDE offre des changements de vitesse plus fluide, plus souple, et des composants plus durables – jusqu’à trois fois plus de durabilité. Toujours d’après Shimano, ce système « peut résister aux fortes contraintes qu’un vélo à assistance électrique exerce sur les composants de la transmission ». Ce n’est donc que du bonus pour nos futurs VAE.

Pour citer un exemple clair, les dents de cassette sont ici plus hautes et plus épaisses. Cela offre une plus grande surface à la chaîne, ce qui réduit les risques de saut de chaîne et déraillement. Shimano explique aussi que cela « répartit les forces de pédalage pour éviter une usure prématurée due aux changements de vitesse ».

Pour les vélos abordables, probablement

Pour résumer, c’est tout un écosystème qui est ici transformé, que beaucoup d’utilisateurs et utilisatrices pourront essayer à l’avenir. Car les transmissions officieusement remplacées par CUES appartiennent en effet à la catégorie de l’entrée et du milieu de gamme, qui sont destinés à des vélos relativement abordables.

Shimano ne précise pas quand ses transmissions CUES débarqueront sur nos vélos, mais ce serait fort logique qu’on voit pointer le bout de leur nez dans les prochains mois.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).