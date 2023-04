Vélo : avec ce casque intelligent, hochez la tête pour activer votre clignotant

La toute jeune entreprise Gamel Helmets cherche à apporter une nouvelle solution intelligente dans l’univers des casques pour vélo : le Remarquable, de son nom, est ainsi doté d’un feu de freinage… et de clignotants à activer via un simple hochement de tête.

Le marché du vélo et du vélo électrique est étroitement lié à celui des accessoires. Plus il y a de cycles musculaires et de VAE vendus, plus il y a de chances que les casques, supports pour smartphone, traceurs GPS, antivols ou feux s’écoulent en grand nombre. Surtout, la dynamique actuelle tend à nous pousser à bien nous équiper.

En effet, la prolifération de nouveaux utilisateurs congestionne parfois les pistes cyclables et rend le trafic relativement dense. Bien se protéger peut rapidement devenir une évidence pour beaucoup d’entre vous. Pour ce faire, le port d’un casque devient le réflexe le plus naturel possible.

Un système unique

Et parmi les nouvelles solutions disponibles sur le marché, citons le Remarquable, imaginé par la jeune pousse Gamel Helmets. Fondée par Romain de Bascher (ancien professionnel de casque de moto) et Maxime Guiot, cette entreprise vise à apporter une alternative à la fois neuve, innovante et pratique.

Pour aller plus loin

Vélos et trottinettes électriques : quels équipements sont obligatoires et interdits ?

La valeur ajoutée du Remarquable se tient en deux points : le liseré arrière faisant office de signature lumineuse accueille aussi bien un feu-stop et des clignotants intelligents. Le feu-stop est naturellement géré via un accéléromètre. Freinez, et le phare s’intensifie pour signaler votre phase de freinage aux usagers situés derrière vous.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Les clignotants profitent d’un fonctionnement assez unique : il suffit de hocher la tête vers la droite ou vers la gauche, pour activer le clignotant correspondant. Un son retentit au même moment pour vous prévenir que le clignotant est bel et bien actif, avant de s’éteindre au bout de huit secondes.

Trois modes

L’avantage, c’est qu’aucune commande déportée n’est nécessaire pour gérer l’ensemble de ces options : vous gardez ainsi vos deux mains sur le guidon, quoi qu’il arrive. Le casque est aussi bien utilisable avec un vélo, une trottinette électrique, une gyroroue ou des rollers. À l’avant, un autre liseré améliore par ailleurs votre visibilité auprès des usagers arrivants en face de vous.

Le Remarquable dispose d’une petite interface arrière agrémentée de divers boutons : bouton d’allumage, bouton de sélection de modes, un témoin de batterie (jusqu’à 10 heures d’autonomie) et un connecteur aimanté compatible avec un câble USB fourni de série.

Au total, trois modes sont disponibles : un feu diurne, un feu nocturne et un feu nocturne clignotant, qui peut être utile lorsque la visibilité globale est mauvaise. Dans son communiqué de presse envoyé à la rédaction, Gamel Helmets indique une certification IP55 : il est donc protégé contre les poussières et les projections d’eau – il peut donc être porté sous la pluie.

Prix et disponibilité du Gamel Helmets Remarquable

D’un poids de 360 grammes, le Remarquable s’affuble enfin d’une boucle d’attache aimantée Fidlock, la même que l’on retrouve sur le Cosmo Fusion que nous avions testé. Ce système s’avère vraiment pratique au quotidien.

Pour se lancer, Gamel Helmets va s’offrir une campagne de financement participatif sur Kickstarter, ouverte à partir du 1er mail 2023. Décliné en 4 coloris (Crème, Bleu, Noir et Kaki), le Remarquable sera disponible au prix de 159 euros pour l’occasion, contre 249 euros en temps normal.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.