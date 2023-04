Ce célèbre porte-vélos ultra pratique devient encore plus pratique pour les vélos électriques

Le Thule Epos est un porte-vélos pour vélo électrique capable de transporter entre deux et trois cycles selon sa version. Son nouveau système de bras télescopique très pratique permet de les maintenir bien fixés, pour une capacité de charge maximale de 60 kg.

S’évader en forêt ou sur des sentiers battus au guidon de son gravel électrique ou VTTAE pourrait être grandement facilité par ce porte-vélos de Thule. Surtout si vous souhaitez découvrir de nouveaux endroits situés à plus de cent kilomètres de chez vous par exemple, distance que peuvent difficilement couvrir des cycles électrifiés.

C’est là qu’intervient le Thule Epos, un porte-vélos capable de supporter une charge de 60 kg, pour un poids maximal de 30 kg par vélo électrique ou musculaire. Voici donc un allié idéal pour les VTT électriques, dont le gabarit fait généralement monter l’aiguille de la balance. Au total, deux versions de l’Epos existent, apprend-on dans le communiqué de presse officiel.

Système de fixation breveté

La première de 17,3 kg est en mesure de transporter deux cycles, dont la taille maximale des roues doit atteindre 29 pouces. Même chanson pour la seconde itération de 22,7 kg, qui peut en revanche accueillir jusqu’à trois cycles. Attention : la capacité de charge de 60 kg ne change pas d’un modèle à un autre.

La seconde déclinaison peut être intéressante pour transporter trois gravels électrifiés par exemple, sans dépasser le seuil susmentionné. Dépliable, inclinable et muni de roulettes pour le transporter facilement, le Thule Epos s’invite directement sur la boule d’attelage d’une voiture : pensez donc à bien en installer une si vous souhaitez profiter du porte-vélos.

Ensuite, un tout nouveau système de bras télescopique individuel – que la marque a breveté – permet de fixer le modèle plus rapidement et facilement selon la marque, combiné à des sangles renforcées. Le bras de fixation offre différentes possibilités pour attacher votre monture, que ce soit au niveau du cadre ou de la roue arrière. C’est la grosse nouveauté de cet équipement, qui doit assurer un maintien sûr et solide eu égard au poids généralement généreux des modèles électrifiés.

Des prix élevés

Comme le montre la marque dans une vidéo promotionnelle, l’Epos peut être incliné vers le sol pour dégager l’espace derrière le coffre. Ouvrir ce dernier est alors tout à fait possible pour récupérer des affaires par exemple. Le mot d’ordre : la praticité, au prix fort cependant.

Car le Thule Epos s’arrache aujourd’hui au prix de 1019 euros dans sa version deux places, contre 1119 euros dans sa version trois places. Ce coût est certes élevé, mais Thule est une marque connue et reconnue pour savoir-faire en la matière, avec des produits globalement qualitatifs.

