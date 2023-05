Ce vélo électrique ultra futuriste se dote de technologies inédites

L’Iris E-Trike n’est pas un tricycle électrique comme les autres. Son design en forme de capsule futuriste regorge de fonctionnalités atypiques, comme une caméra de recul et un système de filtration d’air.

L’entreprise britannique Grant Sinclair a conçu un tricycle électrique qui a le mérite d’attirer le regard et l’attention. Son nom : l’Iris E-Trike, qui a connu plusieurs révisions au cours de son cycle de vie, nous apprend le site spécialisé eBike News. Cet engin interpelle forcément par son design et sa forme.

Son design nous propulse tout droit dans le futur eu égard à ses courbes arrondies et ses arêtes saillantes. Il y a un vrai effet waouh. En ressort une sorte de capsule peu commune, dont la longueur de 260 cm ne la rend peut-être pas la plus pratique pour se déplacer en ville. Son poids de 60 kg peut lui aussi faire grincer des dents.

Un couple généreux, mais peut-être insuffisant

Pour en arriver là, les équipes de Grant Sinclair ont forcément imaginé un cahier des charges garni. Sur le dessus, trône ainsi un capot en plexiglas issu de l’aviation, transparent et capable de résister aux intempéries grâce à sa plaque de mousse de polypropylène expansé (EPP).

À l’arrière, un petit espace d’une contenance de 50 litres peut faire office de coffre, ce qui ajoute une belle touche de praticité à ce véhicule singulier. Sur le site officiel, le constructeur propose plusieurs versions de l’Iris E-Trike, dont l’une conforme aux normes européennes en matière de puissance : 250 W.

Avec ce moteur, le couple revendiqué atteint les 80 Nm. Sur le papier, c’est fort intéressant. Pour un engin dont le poids à vide est de 60 kg, on se demande si cette valeur n’aurait pas pu dépasser les 100 Nm. Le tout est associé à un moteur central, un capteur de couple et une transmission à neuf vitesses.

La batterie de 960 Wh jouit d’une capacité énergétique énorme. Sauf que forcément, le poids du tricycle joue en sa défaveur et tend à le faire beaucoup consommer. L’autonomie maximale annoncée est donc de 46 km, ce qui est décent sans être phénoménal. La présence de freins à disque mécaniques Spyre est également décevante. On aurait préféré des systèmes hydrauliques.

Caméra de recul au menu

L’Iris E-Trike se distingue néanmoins avec sa caméra de recul intégrée, qui diffuse son flux directement sur votre smartphone. Et ce afin de vous apporter une visibilité digne de ce nom sur la circulation routière située juste derrière vous. Un système de filtration d’air est aussi de mise, pour mieux filtrer la poussière ou encore les pollens.

Grant Sinclair vend ce tricycle électrique à environ 5700 euros sur son site officiel, dans sa version 250 W qui est, pour rappel, la seule légale en Europe pour être reconnue comme un VAE. À ce propos, l’Iris E-Trike est-il donc considéré comme un vélo électrique ? Ce que l’on peut dire, c’est qu’il n’appartient pas à la catégorie des cyclomoteurs ou des speedbikes lorsqu’il est muni d’un moteur de 250 W.

Un VAE qui respecte les normes

Pour rappel, et selon le Conseil et Parlement européen, cette catégorie exclut « les cycles à pédalage assisté, équipés d’un moteur auxiliaire électrique d’une puissance nominale continue maximale de 0,25 kilowatt dont l’alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de 25 km/h, ou plus tôt, si le cycliste arrête de pédaler »

Or, un tricycle est considéré comme un cycle. Un tricycle électrique équipé d’un moteur de 250 W est donc un vélo électrique, que l’on peut simplement nommer tricycle électrique. En partant de ce postulat là, l’Iris E-Trike est donc légalement un VAE.

