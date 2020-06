Triumph veut triompher sur le marché du vélo électrique avec son Trekker GT

Le constructeur britannique spécialisé dans les motos depuis plus de 100 ans, j’ai nommé Triumph, lève le voile sur son tout premier vélo électrique : le Trekker GT, dont l’autonomie atteint les 150 kilomètres, assure la marque.

Un retour aux sources à la sauce électrique. Fondée en 1885, la firme d’outre-Manche Triumph a fait des vélos son véritable fer de lance à son lancement. Avant que la marque ne se spécialise dans les motos à partir de 1902, pour devenir ce qu’elle est aujourd’hui : un constructeur incontournable de deux-roues thermiques à l’expérience et au savoir-faire affûté.

Pour les grands et les petits

Triumph se démarque aujourd’hui non pas pour une nouvelle moto, mais bien pour le tout premier vélo électrique de son histoire : le Trekker GT, que le site officiel présente en détail. Celui qui bénéficie d’un design relativement sobre s’équipe d’un cadre en aluminium dans lequel est niché la batterie, ainsi qu’une selle Royal Vivo Havac rTech et d’un écusson Triumph en fonte d’aluminium placé à l’avant du cadre. Globalement, le modèle se destine à un usage urbain.

Le Trekker GT se décline en trois tailles de cadre différentes pour répondre aux besoins d’une cible qui se veut la plus large possible : Petit (450 mm), Moyen (500 mm) et Grand (550 mm), avec une hauteur de selle respective de 155 cm – 165 cm, 165 cm – 180 cm et plus de 180 cm. Pour le propulser, les ingénieurs ont opté pour un moteur Shimano Steps E6100 de 250W, respectant ainsi les normes européennes en la matière.

Plus de 3000 euros à l’achat

D’un couple de 60 Nm, le moteur garantira une vitesse maximale de 25 km/h, alors que la batterie Shimano E8035 de 504 Wh lui offrira une large autonomie de 150 kilomètres, assure la marque. Ajoutez à cela des freins à disque hydrauliques Shimano Deore M600, des roues de 26 pouces, des feux arrière et avant LED et un écran (vitesse, distance, temps de trajet, autonomie), pour un poids total de 24 kilos.

Pour son lancement, le Trekker GT foulera aussi bien le sol britannique, européen et américain, pour un prix avoisinant les 2950 livres sterling TTC, rapporte Electrek, soit environ 3290 euros pour un modèle qui se positionne donc dans la catégorie haut de gamme. A lui de se faire une place sur un créneau où certains constructeurs ont d’ores et déjà un coup d’avance, à l’image de Cowboy, Van Moof ou Angell.