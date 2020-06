Cowboy 3 : une troisième génération de vélo électrique belge améliorée mais plus chère

Cowboy vient de dévoiler la troisième génération de son vélo électrique et connecté. Quelques améliorations de ses composants et une application revue, malheureusement le tarif augmente de 300 euros.

Cowbow est une start-up belge qui s’est spécialisée dans les vélos urbains à assistance électrique (VAE). Comme VanMoof et Angell, ils ont conçu un vélo électrique minimaliste qui vise avant tout les amateurs de vélos tout-en-un connectés. C’est un vélo prêt à l’emploi avec une configuration simple : les deux seules options lors de l’achat sont le choix du garde-boue ainsi que le coloris (il y en a trois).

Pour aller plus loin

Angell Bike vs Vanmoof S3 / X3 : le duel des vélos électriques connectés

L’entreprise belge vient de présenter la troisième itération de son vélo électrique, toujours avec une courroie ainsi qu’un système de vitesses automatisées. En effet, comme Angell et VanMoof, c’est un algorithme qui remplace les leviers de vitesse traditionnels.

Tout se contrôle depuis une application pour smartphone, le vélo Cowboy n’a pas d’écran de contrôle contrairement à celui d’Angell. Un des arguments du Cowboy 3 est une batterie amovible parfaitement intégrée au cadre en aluminium. Plusieurs accessoires, dont la selle ou les pneus, sont annoncés comme des conceptions maison, mais il s’agit en réalité de matériels personnalisés par la marque Cowboy.

Ce qui change sur cette troisième itération

Sur le modèle 2020, Cowboy a apporté quelques améliorations bienvenues. Son design ne change pas, c’est toujours un vélo conçu pour les grands gabarits qui reste confortable si vous faites au moins 1 mètre 75 (et même plus) avec un style sportif très sobre. Cowboy a apporté un soin à la courroie qui est désormais en carbone (courroie Gates d’une durée de vie de 30 000 km), les roues sont plus larges et équipées d’une protection contre les crevaisons et le système de vitesses automatiques a été revu (le vélo n’a qu’une vitesse, c’est ce que l’on appelle single speed). D’après Cowboy, le démarrage est plus rapide, car le couple du moteur est plus élevé, il serait d’ailleurs plus facile d’aborder des montées.

Cowboy a également repensé son application mobile. Cette app permet le déverrouillage automatique (quand vous vous approchez du vélo), l’alerte vol pour être alerté si le vélo se déplace, la détection d’accident (pour appeler un contact d’urgence) ainsi que quelques informations sur la qualité de l’air en plus des informations traditionnelles (vitesses, autonomie, divers paramètres). Pour rappel, le vélo Cowboy intègre le Bluetooth Low Energy, une puce GPS

Le Cowboy 3 arrive dans un marché relativement concurrentiel. Dans le segment des vélos pensés pour être électriques et connectés, on retrouve également les Vanmoof S3 et X3 ainsi que les vélos Angell (et Angell /S), la première entreprise est néerlandaise, la seconde est française. Avec des prix entre 2 000 et 3 000 euros, ce sont des vélos qui ont quelques caractéristiques différentes les uns des autres. Entre le choix des composants, l’écran intégré, l’application mobile, la batterie amovible (ou inamovible comme chez Vanmoof)… mais aussi l’expérience de ces entreprises relativement jeunes.

Modèle Cowboy 3 Angell VanMoof S3 Poids

Roues

Ergonomie 16,9 kg

28 pouces

Design pour utilisateur 170 - 200 cm 13,9 kg

28 pouces

Design pour utilisateur 165 - 195 cm

19 kg

28 pouces

Design pour utilisateur 170 - 200 cm Freins Tektro, Hydraulique, étriers HD-R 290, leviers de frein M285 Freins à disques Tektro HDR 310

Freins à disque hydrauliques avant et arrière Pneus Pneus Cowboy custom de 42mm, pneus résistants aux crevaisons avec un grip souple et une couche de protection anti-crevaisons Michelin Protek 700X35C anti-crevaison Pneus Schwalbe Big Ben anti-crevaison

Lumières Feux intégrés à l'avant et à l'arrière Sur mesure SPANNINGA Système d’éclairage automatique LED 40 Lux Moteur 250 W

Couple max. 30 Nm

Intégré au moyeu arrière 250 W

Couple max. 50 Nm

4 programmes d'assistance 250 W - 350 W

4 niveaux de puissance

Couple avec Boost : 59 Nm Vitesses Système de vitesses automatiques Pas de vitesses, mono-vitesse avec 4 niveaux d'assistance électrique 4 vitesses automatiques intégrées

Changement de vitesse automatique électronique

Capacité de la batterie

Autonomie annoncée 10 Ah, 360 Wh

Jusqu'à 70 km d'autonomie

Amovible -

70 kilomètres

Démontable 504 Wh

entre 60 et 150 kilomètres

Non démontable (sauf pour l'entretien) Charge 36V 3A

3,5 heures pour une charge complète 36V 4A

2 heures pour une charge complète 36V 4A

50 % de charge en 80 minutes

Charge complète en 4 heures Sécurité Verrouillage / déverrouillage sécurisé par clé numérique via une application personnelle Verrouillage automatique

Reconnaissance automatique de l'utilisateur

Alarmes haute fréquence

Suivi anti vol par GMS et Bluetooth Verrouillage sans clé, Touch Unlock

Reconnaissance automatique de l'utilisateur

Alarmes intégrées

Tracking antivol par GSM et Bluetooth Géolocalisation et connectivité Bluetooth Low Energy

GPS

GSM 2G Bluetooth Low Energy

GPS

GSM 2G Bluetooth Low Energy

-

GSM 2G Ecran



Compatibilité smartphone Pas d'écran



Téléphone connecté avec application Ecran tactile de 2,4 pouces en couleurs



Téléphone connecté avec application Ecran matriciel



Téléphone connecté avec application

Vanmoof est l’entreprise la plus expérimentée, créée en 2009. Les premiers vélos Angell ont été dévoilés en 2019 par Marc Simoncini (co-fondateur de Meetic) et ne sont pas disponibles. Quant à Cowboy, c’est une entreprise fondée en 2017 par deux anciens de Take Eat Easy (livraison de repas).

300 euros de plus

Alors que Vanmoof a largement diminué ses prix avec les X3 et S3, Cowboy ajoute 300 euros à l’ancienne génération : 2 290 euros sans les garde-boues, 2 379 euros avec. La livraison est annoncée pour dans 2 semaines. Nous avions testé le Cowboy Bike de 2019, vendu à 2 000 euros, un prix qui semble élevé, mais 1 400 euros de moins que son concurrent direct de l’époque, le Vanmoof S2.

Modèle Cowboy 3 Angell et Angell /S VanMoof S3 et X3 Tarifs TTC 2290 euros (sans garde-boues)

2379 euros (avec garde-boues) 2690 euros (sans garde-boues) 1998 euros (avec garde-boues)

Il y a également deux offres d’assurance, nommées Easy Rider, qui permettent d’être alerté en cas de vol, mais surtout de pouvoir bénéficier d’un nouveau vélo si vous ne remettez pas la main sur votre vélo. Pour 10 euros/mois, l’offre intègre également une assurance dommages. Ce sont des prestations que l’on trouve également chez Vanmoof et Angell.