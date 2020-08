Tern GSD : ce vélo cargo électrique revendique jusqu’à 200 km d’autonomie

L’entreprise taïwanaise Tern Bicycles a levé le voile sur la seconde génération de son vélo cargo électrique GSD. Haut de gamme, les trois versions proposées peuvent aussi bien transporter des enfants que du fret, et parcourir entre 85 et 206 kilomètres selon la configuration de la batterie.

Après avoir révélé son vélo cargo électrique premier du nom en 2017, Tern Bicycles s’arme d’une nouvelle génération plus aboutie récemment présentée dans un communiqué de presse. Le catalogue du constructeur taïwanais se compose ainsi de trois déclinaisons répondant au nom de GSD S10, S00 et R14.

Se range à la verticale

Compact et pliable (en 5 secondes), le vélo revendique une limite de charge de 200 kilos grâce à sa structure tubulaire installée à l’arrière. Capable de transporter jusqu’à deux enfants ou du fret (pour les professionnels), le deux-roues au gabarit relativement modeste peut aussi se ranger à la verticale pour occuper le minimum d’espace possible.

Cette nouvelle itération s’arme notamment d’un cadre renforcé plus solide capable de mieux supporter les charges élevées, et embarque de série des roues de 20 pouces, un antivol, une fourche hydraulique Suntour de 70 mm, des freins hydrauliques Magura MT5 à quatre pistons et des feux stop.

Conforme aux lois européennes

Celui qui convient aux cyclistes mesurant entre 150 à 195 cm grâce à une selle télescopique et un guidon réglable en hauteur accueille également le moteur Bosch Cargo Line de quatrième génération, conçu pour les charges lourdes et les routes vallonnées, assure la marque.

La fiche technique du vélo électrique assure que la vitesse maximale en Europe tutoie les 25 km/h, comme le veut la loi du Vieux Continent. Doté d’un couple de 85 Nm, le nouveau GSD propose plusieurs configurations de batterie selon la version : jusqu’à 206 km grâce à une double batterie de 500 Wh pour le GSD R14, et au minimum 85 et 101 km, respectivement, pour le GSD S10 (batterie de 400 Wh) et le GSD S00 (batterie de 500 Wh).

Des prix très onéreux

Les deux versions les plus haut de gamme bénéficient d’une chaîne par courroie Gates — un bon point pour l’entretien –, alors que le système Atlas Lockstanda se matérialise par une double béquille censée améliorer la stabilité et la robustesse du cycle.

De nouveaux accessoires font aussi leur entrée, à l’image des sacoches Cargo Hold 52 (104 litres) ou du Captain’s Chair, capable de transporter un enfant de plus de dix ans.

Attendus dans le courant du quatrième trimestre 2020 et garantie plus de 10 ans, le trio ne conviendra clairement pas à toutes les bourses, du moins pour les particuliers : comptez 4499 euros pour le GSD S10, et plus de 6000 et 9000 euros pour les GSD S00 et GSD R14.