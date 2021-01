Vélo électrique Cowboy : son app propose des trajets plus sains basés sur la qualité de l’air

La start-up belge Cowboy ajoute une nouvelle fonctionnalité à son application mobile : un itinéraire basé sur la qualité de l’air en temps réel pour effectuer le trajet le plus sain possible avec son vélo électrique.

Fondée en 2017, la marque belge Cowboy s’est depuis fait un nom dans l’univers des vélos électriques. Celle qui a été fondée par les deux anciens créateurs de Take it Easy — Adrien Roose et Karim Slaoui — ont depuis sorti trois versions de leur vélo électrique et connecté éponyme, la dernière en date s’invitant dans nos rues en juin 2020.

Et alors que la jeune pousse prépare quelques nouveautés pour le millésime 2021, une nouvelle fonctionnalité pointe le bout de son nez dans l’application mobile, indispensable (ou presque, selon les itérations) pour utiliser votre destrier branché. Au système de navigation déjà présent vient désormais s’ajouter un itinéraire calculé selon la meilleure qualité de l’air.

Breezometer en guise de fournisseur de données

Au moment de rentrer une adresse, l’utilisateur pourra ainsi choisir le trajet le plus rapide, ou celui avec la meilleure qualité d’air. Les données affichées sur une carte thermique sont calculées en temps réel grâce aux informations fournies par Breezometer, partenaire et fournisseur de données spécialisé dans la qualité d’air.

Cette fonctionnalité est déployée dès aujourd’hui dans toute l’Europe. À l’heure où sont écrites ces lignes, notre application Cowboy (test du Cowboy 3 à venir dans les colonnes de Frandroid) n’a pas encore reçu la mise à jour, qui devrait toutefois débarquer dans la journée. Gonzague sur Twitter a indiqué l’avoir bien reçu. Mais une question demeure : cette suggestion de parcours plus sain a-t-elle une réelle utilité ?

Emprunter une route moins polluée vous obligera parfois, et même bien souvent, à rallonger votre course. Lors d’un déplacement ou d’une balade pendant un week-end, ce genre d’itinéraire peut avoir du sens, puisque l’utilisateur est généralement moins pressé qu’en semaine. Cela lui permettra aussi d’éviter les rues trop fréquentées par les automobiles, dont les émissions de CO2 détériorent activement la qualité de l’air.

Une estimation prédictive de la batterie

Mais pour se rendre sur son lieu de trajet ou rentrer chez soi, augmenter son temps d’itinéraire de plusieurs minutes ne sera généralement pas l’option la plus privilégiée. À moins de porter une grande importance à la qualité d’air que vous respirez. L’initiative de Cowboy n’en reste pas moins louable et innovante.

Aussi, l’application sera désormais en mesure d’estimer le niveau de batterie disponible à l’arrivée d’une destination. En cas de batterie presque vide, cela vous permet de savoir combien de kilomètres vous pouvez encore parcourir pour le prochain trajet.