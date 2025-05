Comment transformer un Macintosh SE en PC gaming

Un boîtier Macintosh SE de 1987, un processeur Ryzen 5 7600 et une RTX 3070 : voici les ingrédients du « Joshintosh ».

Source : Josh Greenwalt

Avouez-vous que vous n’avez jamais eu l’idée de « recycler » un vieux objet pour le transformer en PC. Non ? Cela m’est arrivé, et je ne suis pas le seul. Il y a de nombreux projets avec du Raspberry Pi, cela permet de faire des setups dans beaucoup de « vieilles » choses.

Ici, c’est le « Joshintosh », un projet où un passionné a transformé un Macintosh SE de 1987 en une véritable PC récent. Ce projet, conçu par Josh Greenwalt, devrait plaire aux technophiles.

Macintosh SE

Ce qui fait la particularité du Joshintosh, c’est précisément ce contraste frappant : à l’extérieur, un ordinateur Apple des années 80 dont personne ne se méfierait ; à l’intérieur, une configuration qui surpasse bien des PC actuels.

C’est qu’on appelle des « PC dormants » – des ordinateurs puissants camouflés sous l’apparence de reliques technologiques.

Malgré les contraintes de dimensions du boîtier d’origine, le Joshintosh embarque une configuration impressionnante : un processeur AMD Ryzen 5 7600, une carte graphique Nvidia RTX 3070 et 32 Go de RAM. Un ensemble de composants haut de gamme qui trouve sa place dans un espace initialement conçu pour une technologie bien plus rudimentaire.

Source : Josh Greenwalt

Comme l’explique Greenwalt : « Le boîtier Macintosh n’est pas nécessairement très différent en volume de nombreux boîtiers mini-ITX, mais ses dimensions sont loin d’être idéales pour les composants PC modernes. ». Rappelons que le Macintosh SE était construit autour d’un processeur Motorola 68000 à 8 MHz.

La carte graphique, en particulier, a nécessité des solutions créatives : « La seule façon de l’installer était de la monter verticalement, ports vers le bas. Cela nécessitait des rallonges pour rediriger les ports vers l’arrière et un câble PCIe riser de 400 mm pour la connecter à la carte mère« . Le résultat final, malgré « le nombre ridicule de courbures et de torsions » du câble, est pleinement fonctionnel.

Source : Josh Greenwalt

Il y a eu ensuite les modifications du boîtier lui-même, qui ont nécessité de nombreuses heures de perçage, de découpe, de ponçage et autres ajustements.

Au-delà des composants essentiels, l’intégration d’un écran et de haut-parleurs a complexifié davantage l’aménagement intérieur.

Un modèle 3D pour plus tard

Sensible à la préservation du patrimoine informatique, Josh Greenwalt a délibérément choisi un Macintosh SE déjà hors service pour son projet, pour éviter de « ruiner une unité survivante« . Il faut dire que ces appareils sont devenus rares presque 40 ans après leur production.

Pour l’avenir, plutôt que d’encourager la modification d’ordinateurs vintage de valeur, Greenwalt envisage une solution plus durable : concevoir une réplique 3D du boîtier Macintosh, spécialement optimisée pour accueillir des composants PC modernes : » de cette façon, n’importe qui pourrait en construire un avec une fraction de l’effort requis pour n’importe quel boîtier PC ordinaire « .