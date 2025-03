Le prix des PC portables gaming est-il complètement délirant ? Ce calcul va vous faire réfléchir

4 000 € pour un laptop gaming, ça pique. Et si on pouvait faire mieux pour moins cher ?

Les PC portables gaming dernière génération affichent des prix qui donnent le vertige. Mais est-ce vraiment justifié ? Aujourd’hui, on va comparer quelques machines, décortiquer leurs forces et leurs faiblesses, et se poser une question simple : pourquoi payer aussi cher pour un laptop gaming alors qu’on pourrait s’équiper autrement pour moins ?

Des laptops gaming à prix d’or : les chiffres parlent d’eux-mêmes

Prenons deux exemples bien costauds. Le tout nouveau Razer Blade 16 : une GeForce RTX 5090 mobile et le Ryzen AI 9 HX 370, qui fait grimper la facture encore plus haut. Prix ? 4 399,99 €. C’est la machine qui nous a servi de test pour montrer ce que la puce RTX 5090 mobile avait dans le ventre.

Pour aller plus loin

Test de la Nvidia GeForce RTX 5090 mobile : la surpuissance graphique aussi en nomade ?

Ou encore, le récent Asus ROG Zephyrus G14 : Ryzen 9 HX 370, RTX 5070 Ti, 32 Go de RAM LPDDR5X et 1 To de SSD. On est dans les mêmes eaux, autour de 4 000 € selon les configs. Ecran OLED, 120 Hz… Ces machines sont des monstres de puissance, mais à ce tarif, on est en droit de se demander si ça vaut vraiment le coup.

En face, imaginons une alternative. Un MacBook Pro M4 Pro avec 24 Go de mémoire unifiée et 512 Go de SSD coûte 2 399 €. Ajoutons un PC fixe gaming, comme le PC Gamer Fury chez LDLC : Intel Core i5 14600KF, RTX 5070, 32 Go de DDR5 et 1 To de SSD NVMe pour 1 799,95 €. Total ? 4 198,95 €.

Vous pouvez trouver moins cher, et encore moins si vous montez tout vous-même

Pour à peine moins cher qu’un Razer Blade 16, vous avez un laptop ultra-efficace pour bosser en mobilité (le MacBook Pro) et une tour bien plus puissante pour jouer à la maison. Et si vous montez vous-même le PC fixe, vous économisez encore quelques billets pour un joli écran de gaming.

Un rapport qualité-prix qui laisse perplexe

Le gros hic des PC portables gaming, c’est leur rapport puissance-autonomie-prix. Prenez le Razer Blade 16 : avec son processeur Ryzen AI 9 HX 370 et sa RTX 5090 à 160 W de TGP (Total Graphics Power, soit la puissance allouée à la carte graphique), il chauffe beaucoup et fait un boucan d’enfer dès que vous poussez les réglages. Pire, l’autonomie est mauvaise. En bureautique, pas plus de 6 à 7 heures d’autonomie. Et encore, avec les bons réglages et une luminosité d’écran pas trop haute. Résultat : vous payez une fortune pour une bête de course… qui reste souvent branchée au mur.

Ces laptops haut de gamme ont du mal à justifier leur prix face à des alternatives plus malines.

Et si on pensait autrement ?

Pour le même budget, d’autres options s’offrent à vous. Avec 2 000 €, un MacBook Pro M4 gère sans broncher des tâches créatives et tient plus d’une journée sur batterie.

Avec les 2 500 € restants, vous pouvez vous offrir un PC fixe gaming ultra-puissant ou même un laptop gaming correct. Mieux encore : pourquoi pas un combo OLED portable + eGPU (une carte graphique externe connectée via Thunderbolt ou USB4) ? Ça reste transportable et bien plus flexible. Même le petit ASUS ROG NUC, une mini-tour gaming, pourrait faire l’affaire pour ceux qui veulent du portable sans exploser leur budget.

Pourquoi pas viser l’ancienne génération ?

En fait, si ces machines vous font de l’œil (et on vous comprend), le meilleur plan, c’est de regarder du côté de l’ancienne génération. Prenez l’Asus ROG Zephyrus G14 version 2024 : écran 14 pouces 3K OLED 120 Hz, Ryzen 9 8945HS à 4 GHz, 32 Go de RAM DDR5 6400 MHz, 1 To de SSD et une RTX 4070 avec un TGP de 90W.

Sur Amazon, elle est à moins de 2 500 €. Et en cherchant bien, on peut même la dénicher encore moins cher. Avec son châssis premium, fin et léger, elle reste une valeur sûre sans vous ruiner.

Autre option intéressante, un châssis moins premium : le MSI Gaming Pulse 16. Écran 16 pouces QHD+ 240 Hz, Intel Core Ultra 7, 16 Go de RAM, 512 Go de SSD et une RTX 4070 avec un TGP de 140W. Son prix ? Seulement 1 300 € en ce moment. Ajoutez un laptop Windows ou macOS transportable pour 2 000 €, et vous voilà équipé pour moins de 3 500 € au total. Puissance, mobilité et économies : difficile de faire mieux face aux monstres à 4 000 € et plus.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.