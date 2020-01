Chuwi Herobox : un mini PC polyvalent avec du Celeron Gemini Lake

Chuwi, fabricant chinois, a dévoilé son dernier mini PC équipé du Celeron Gemini Lake.

Chuwi est une marque méconnue en Europe. Ce constructeur chinois vend ses PC et ses tablettes principalement sur sites de e-commerce chinois, même si depuis récemment on en trouve aussi sur Amazon.

On a longtemps évoqué ses produits comme des copies de produits Apple estampillées avec le logo Windows et vendues à petits prix… mais c’est trop réducteur pour cette marque qui propose des machines avec un excellent rapport qualité-prix. C’est le cas de ce nouveau mini PC, un ordinateur de petite taille (10 à 20 centimètres), avec un CPU Intel Celeron N4100 qui offre de la polyvalence. Pour en faire une machine de bureautique, un serveur multimédia ou un client pour le cloud gaming, les usages sont nombreux et variés.

Contrairement à ce qui est expliqué sur le site, ne comptez pas tourner des jeux dessus. Ou des jeux qui ne nécessitent pas énormément de ressources. Vous pourrez néanmoins décoder la vidéo 4K avec différents codecs (dont le 4K VP9 10 bit).

À l’intérieur, on retrouve de la mémoire RAM, 8 Go de LPDDR4, un emplacement pour un SSD mais aussi un HDD. Notez qu’il y a aussi un emplacement pour un SSD M.2. Les connectiques sont également complètes, c’est ce que l’on aime avec ce type de machine : 1 port USB-C, 2 ports USB 3.0, 2 ports USB 2.0, un slot micro SD, un port VGA, un port HDMI 2.0, du Gigabit en Ethernet et un port casque.

La machine est extrêmement compacte et pourra être cachée derrière votre moniteur ou votre TV. L’intérêt de cette machine est d’être fanless, vous n’aurez donc pas de système de ventilation actif, et donc… pas de bruit. Équipé d’un Windows 10 prêt à l’emploi, on a hâte de mettre la main sur ce mini PC. Enfin, elle consomme très peu d’énergie (moins de 10 watts).

On attend le prix ainsi que le modèle de distribution : on espère que l’on pourra trouver le mini PC Herobox sur Amazon France et pas seulement sur Gearbest ou Aliexpress.