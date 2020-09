Microsoft nous préparerait un Surface Laptop abordable de 12,5 pouces

Conscient qu'il existe un certain fossé tarifaire entre ses Surface Go 2 et Surface Pro 7, Microsoft aurait pour projet de lancer un Surface Laptop plus petit et abordable afin de combler cet espace.

La Surface Go 2 se négocie à partir de 459 euros, la Surface Pro 7 dès 919 euros, et le Surface Laptop 3 à compter de 1149 euros en modèle 13,5 pouces. Pour combler l’espace laissé vacant, notamment entre les Surface Go et Surface Pro, Microsoft aurait l’intention de lancer un nouveau produit abordable.

D’après Windows Central, le géant de Redmond miserait sur un nouveau PC portable taillé peu ou prou sur le même concept que le Surface Laptop, mais avec un format de 12,5 pouces, plus compact, et un prix raboté, contenu entre 500 et 600 dollars (et donc probablement entre 600 et 700 euros TTC en France).

Vers un Surface Laptop Go annoncé en octobre ?

Au travers de ce positionnement, l’appareil, nom de code « Sparti », se destinerait en premier lieu aux étudiants. Ce possible « Surface Laptop Go » aurait entre autres pour objectif de concurrencer le ChromeBook Google Pixelbook Go, qui débute à 649 dollars aux États-Unis, avec une fiche technique axée sur un Intel Core i5 de 10e génération, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. L’appareil serait par contre livré avec Windows 10 S, ce qui pourrait s’avérer contraignant pour certains utilisateurs puisque cette version de l’OS se limite aux applications disponibles sur le Windows Store. En contrepartie, on retrouverait la qualité de construction des appareils Surface, avec un produit aux finitions impeccables et un bel écran.

Dans la gamme Surface, ce projet « Sparti » s’intercalerait entre les Surface Go et Surface Pro, et ce dès cet automne. Toujours selon les informations de Windows Central, l’appareil compterait en effet parmi les produits que Microsoft prévoit d’annoncer lors de sa prochaine conférence dédiée à la gamme Surface, prévue en octobre.

Avec un tarif contenu, Microsoft pourrait faire mouche en période de rentrée universitaire. La firme pourrait aussi toucher les particuliers cherchant à s’équiper d’un ordinateur portable léger, facile à transporter et abordable.