Le GPD Win 3 se dévoile… et il n’a rien d’un canon de beauté

Le chinois Game Pad Digital, surtout connu sous l'acronyme GPD, a présenté ce lundi le design de son nouveau mini ordinateur de jeu, le GPD Win 3. Doté d'un look pour le moins particulier, ce nouveau modèle peut miser sur sa beauté intérieur... et surtout sur des composants de dernière génération.

Adieu le design pliable très classique des anciens GPD Win, le Win 3 change de formule pour se rapprocher encore plus d’une console portable ou d’un PDA amélioré, c’est au choix. Dévoilé sur Twitter ce lundi par son constructeur, l’appareil n’est d’ailleurs pas sans rappeler les lignes de l’étonnant UMPC (Ultra Mobile PC) que Sony lançait en 2007 sous feue sa marque Vaio (abandonnée en 2014). S’il n’a rien d’une gravure de mode, le GPD Win 3 troque néanmoins le Core i5-1035G7 du GPD Win Max, lancé au printemps dernier, pour un processeur Intel Tiger Lake de dernière génération… et iGPU Xe. Avec lui, la promesse d’une partie graphique en progrès.

Une fiche technique alléchante en fuite

D’après MSPowerUser, le GPD Win 3 embarquerait en effet un processeur Intel Core i7-1165G7 (4 coeurs / 8 threads cadencés entre 1,20 GHz de base et un maximum de 4,7 GHz en boost, 12 Mo de cache unifié, et entre 12 et 28 W de TDP configurable). Cette nouvelle puce embarque l’un des iGPUs Iris Xe les mieux pourvus de la nouvelle gamme Tiger Lake d’Intel. On y trouve notamment 96 unités d’exécution cadencées à 1,30 GHz.

GPD tablerait pour le reste sur 16 Go de mémoire vive (LPDDR4X à 4266 MHz) et sur un SSD NVMe au format M.2 2280 (le GPD Win Max était doté pour rappel de 512 Go de stockage au même format). On retrouverait enfin un écran IPS de 5,5 pouces (avec une densité de pixels estimée à 268 ppp) certifié Gorilla Glass 5, ainsi qu’une connectivité Wifi 6 et Bluetooth 5.0.

Comme le dévoilent les visuels diffusés par GPD, l’écran sera capable de glisser sur le clavier pour ne plus laisser apparaître que la partie manette du châssis (pads, croix directionnelle, boutons A,B,X,Y, gâchettes…). On ignore par contre quelle sera la connectique de l’engin, mais il faudrait au moins tabler sur un port USB-C assurant la recharge 65 W, indique MSPowerUser. Ce dernier pourrait être compatible avec le nouveau standard Thunderbolt 4, mais à cette heure rien n’a été officialisé.

GPD a néanmoins indiqué que l’appareil pourra être déposé sur un dock (visible sur les photos) qui embarquera des ports supplémentaires. Pour l’instant, seule la présence d’une sortie HDMI a été confirmée par la marque sur Twitter, mais d’autres devraient aussi être d’actualité.