Samsung se lance lui aussi sur le marché des écrans PC 3D sans lunettes

Dévoilé pour la première fois sur le stand de Samsung lors du CES 2024, l’Odyssey 3D est le premier moniteur PC à affichage 3D sans lunettes du géant coréen. Il se montre désormais en Europe, à l’occasion de la Gamescom, et alors que son lancement approche.

Le Samsung Odyssey avait déjà été présenté à la presse en janvier, à Las Vegas // Source : Samsung

Concurrent direct de l’Acer Predator SpatialLabs View 27, entre autres, le Samsung Odyssey 3D est un moniteur PC à technologie d’affichage 3D, annoncé en 27 et 32 pouces. Présenté pour la première fois au CES 2024, sur le stand de Samsung, l’écran s’exhibe cette fois à Cologne dans le cadre de la Gamescom. Une bonne manière de préparer le terrain pour une commercialisation pressentie avant la fin de l’année, mais dont les modalités n’ont toujours pas été précisées.

On ignore donc à ce stade la date de sortie précise de ce nouveau produit, ainsi que son positionnement tarifaire en Europe. Heureusement, les grandes lignes de sa fiche techniques sont d’ores et déjà connues.

Vous vous rappelez la Nintendo 3DS ?

On sait par exemple que l’Odyssey 3D s’appuie sur la technologie QLED (et donc vraisemblablement sur une dalle VA), et qu’il atteint une fréquence d’affichage de 165 Hz pour 1 ms de temps de réponse seulement. À défaut d’offrir une certification Nvidia G-Sync (qui devrait devenir plus courante à l’avenir), le moniteur 3D de Samsung est certifié AMD FreeSync Premium. On ignore toutefois quelle est sa luminance maximale, cet élément n’ayant pas encore été communiqué par Samsung.

Source : Samsung

Le principal intérêt de cet écran est, vous l’aurez compris, d’offrir une conversion 2D / 3D à l’aide d’une technologie de suivi du regard. L’Odyssey 3D embarque pour ce faire deux caméras, qui permettent d’ajuster en temps réel les images affichées de façon à générer un effet tri-dimensionnel, en tirant parti de la technique de « view-mapping ». En parallèle, Samsung mise sur un revêtement lenticulaire fixé à l’avant de l’écran pour afficher deux images légèrement différentes, l’une pour l’œil gauche et l’autre pour l’œil droit, aboutissant ainsi à l’effet 3D recherché.

Samsung explique que cette technique permet de convertir des contenus 2D « traditionnels » en 3D, mais aussi de jouer à des jeux VR directement sur le moniteur, sans casque de réalité virtuelle. Bien sûr, il reste possible de passer de la 3D à la 2D en un clic pour éviter la fatigue, ou si l’on souhaite travailler en bureautique sur l’écran, par exemple.

Sur le plan des connectiques, enfin, l’Odyssey regroupe deux ports HDMI 2.1, et une entrée DisplayPort 1.4. On y trouve également un pied ajustable en hauteur et en inclinaison.