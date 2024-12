Voici le DisplayHDR True Black 1000, une nouvelle norme pour les écrans OLED

Le DisplayHDR True Black 1000 est une nouvelle certification répond à l’émergence d’écrans OLED capables d’atteindre des pics de luminosité jusqu’à 1000 nits en mode HDR. VESA élargit ainsi sa capacité à certifier les écrans OLED haut de gamme, répondant aux avancées technologiques du secteur.

Parallèlement, VESA lance la certification ClearMR 21000, spécialement conçue pour les moniteurs de jeu à haute fréquence de rafraîchissement. Cette initiative s’accompagne déjà d’engagements concrets de la part des principaux fabricants du marché.

Gigabyte se positionne en première ligne en annonçant l’intégration de cette norme dans ses modèles gaming phares pour 2025. MSI suit le mouvement en confirmant la compatibilité de ses nouveaux moniteurs QD-OLED, équipés du DisplayPort 2.1a (UHBR20), avec la certification ClearMR 21000.

LG franchit aussi le pas avec son LG UltraGear OLED 480Hz Gaming Monitor (27GX790A), le premier moniteur de jeu à obtenir cette certification. Samsung Display s’engage également dans cette voie en travaillant à la certification de ses écrans selon les normes HDR et ClearMR.

On assiste donc à une évolution rapide du marché des écrans, particulièrement dans le segment gaming haut de gamme. Les fabricants adoptent les nouvelles normes dès leur sortie, ce qui est plutôt positif pour les consommateurs. Ces normes établissent de nouveaux standards de qualité pour les affichages OLED et promettent une expérience visuelle enrichie pour les utilisateurs exigeants.

L’arrivée de ces normes préfigure une nouvelle génération de moniteurs qui seront présentés dès la semaine prochaine lors du CES 2025 de Las Vegas. Il reste maintenant à voir quels fabricants vont eux aussi doter leurs nouveaux produits de ces normes.

