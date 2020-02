Honor MagicBook 14 : les PC portables à bas prix débarquent finalement en France

Ce lundi, à l'occasion d'une conférence en live streaming, Honor a annoncé l'arrivée en France de ses derniers ordinateurs portables, les Honor MagicBook 14 et 15. Outre leur lecteur d'empreintes ou leur caméra pop-up, ils se distinguent pas leurs tarifs agressifs.

Trois mois après son annonce en Chine, Honor a finalement annoncé officiellement ce lundi le lancement de ses nouveaux ordinateurs portables en Europe, les Honor MagicBook 14 et 15. Des ordinateurs qui a déjà été officialisés en Chine en novembre dernier et que nous avons eu l’occasion de prendre en main.

Les Honor MagicBook 14 et 15 sont, comme leur nom l’indique, des ordinateurs portables dotés d’écrans de 14 et 15 pouces qualifiés de « fullview » par Honor. Concrètement, la marque chinoise indique avoir intégré des bordures de 4,8 mm en haut et sur les côtés.

Du côté de la connectique, on retrouve sur la tranche gauche une prise USB-C, une prise USB-A et une prise HDMI. À droite, Honor a positionné une prise USB-A et une prise casque. Par ailleurs, l’une des particularités des Honor MagicBook réside dans leur format. Il ne s’agit pas à proprement parler de convertibles, mais l’écran de l’ordinateur peut tout de même pivoter à 180 degrés.

Caractéristiques des Honor MagicBook 14 et 15

Par ailleurs, les Honor MagicBook 14 et 15 profitent également d’un bouton de mise en veille qui fait office de lecteur d’empreintes digitales et d’une webcam intégrée directement dans un bouton au sein même du clavier. On notera tout de même que la webcam n’est pas compatible avec Windows Hello.

Du côté des caractéristiques techniques, le Honor MagicBook 14 est doté d’une batterie de 56Wh qui devrait lui permettre de tenir dix heures selon la marque chinoise. Par ailleurs, la prise USB-C peut être utilisée pour recharger l’appareil avec une charge de 0 à 46% en 30 minutes grâce au chargeur 65W. Du côté du processeur, le PC est doté de la puce Ryzen 5 3500U d’AMD avec la puce graphique intégrée Radeon Vega 8. Associés, on retrouve 8 Go de RAM DDR4 en dual channel et 256 Go de stockage en SSD PCIe.Des caractéristiques partagées avec le Honor MagicBook 15.

Du côté du logiciel, si les smartphones Honor ne peuvent plus profiter du partenariat avec Google, ce n’est néanmoins pas le cas des ordinateurs avec Microsoft. L’éditeur de Windows a en effet obtenu une licence par l’administration américaine afin de lui permettre de collaborer avec Huawei et Honor. Par conséquent, les Honor MagicBook sont bel et bien équipés de Windows 10 pour son lancement.

Prix et disponibilité du Honor MagicBook 14 et 15

Le Honor MagicBook sera lancé en France à 599 euros à la fin du mois de mars pour la version 256 Go, qu’il s’agisse du modèle 14 ou 15 pouces.