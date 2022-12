Xiaomi s’apprêterait à lancer sa propre vision du Mac mini

Xiaomi serait à l'œuvre sur deux mini-PC de bureau. Le premier est encore bien mystérieux, mais pourrait être puissant, tandis que le second reprendrait en partie le look et le concept du Mac mini d'Apple.

Après s’être aventuré avec une certaine réussite, mais de manière limitée (en Chine uniquement), sur le marché du PC portable, Xiaomi travaillerait désormais à se faire une petite place sur le marché du PC de bureau. On apprend de posts publiés récemment sur la plateforme sociale chinoise Weibo que la firme aurait deux Mini-PC de bureau en gestation.

Comme le rapporte GSMArena, le premier semble pour l’instant répondre au nom de Xiaomi Host Mini-PC. Il s’agirait en l’état d’une machine compacte rappelant sous certains aspects les NUC lancés par Intel. Le second, visiblement baptisé Xiaomi Mini-PC, s’inspirerait pour sa part assez fortement des Mac mini d’Apple. Les deux produits devaient être dévoilés ce 1er décembre à l’occasion d’un évènement que Xiaomi a finalement préféré repousser suite au décès de Jiang Zemin, ancien président chinois.

Deux Mini-PC de bureau seulement lancés en Chine ?

Le design du Xiaomi Host Mini-PC a quoi qu’il en soit fuité avant l’heure au travers de quelques clichés. On y découvre un produit « barebone », dépourvu de ses principaux composants. En l’occurrence, l’appareil se contente sur ces images d’une alimentation de 100 W… et rien d’autre à l’intérieur du boîtier. Il y a fort à parier que Xiaomi ne vendra pas son Mini-PC sous cette forme, et que ses composants seront tout simplement annoncés plus tard.

Difficile de savoir précisément à quoi s’attendre dans ces conditions, mais on devrait y trouver une carte mère au format Mini-ITX. On aperçoit aussi un emplacement pour carte graphique dédiée (low-profile, half–height ou dual-slot). Cet emplacement pour GPU laisse entendre que le Xiaomi Host Mini-PC ne se limiterait pas à une seule configuration avec alimentation 100 W. D’autres modèles dotés d’alimentations plus musclées devraient logiquement être proposés pour satisfaire les besoins en énergie d’une carte graphique dédiée.

On découvre en outre que Xiaomi aurait dans l’idée de réutiliser à son compte la commande Windows + M (normalement employée pour réduire toutes les fenêtres affichées). On ignore toutefois quel usage en serait fait. De la même manière, impossible à ce stade de dire à quoi servira la touche mécanique visible à l’arrière du châssis.

On en sait heureusement plus au sujet du Xiaomi Mini-PC (visuel en haut d’article). Il serait a priori doté d’un processeur AMD Ryzen 7 6800H : une puce basse consommation (45 W) que l’on trouve habituellement sur les PC portables gaming, comprennent une partie graphique Radeon 680M RDNA2. Cette puce serait dans le cas présent couplée à 16 Go de RAM et disposerait enfin d’un SSD de 512 Go. Côté prix, il faudrait miser sur 3999 yuans, soit un peu moins de 550 euros hors taxes.

