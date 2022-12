Le Raspberry Pi 5 ne sortira pas en 2023, mais il y a une bonne raison

Le Raspberry Pi 5 n'arrivera pas tout de suite sur le marché. Après 18 mois de disponibilité au compte-goutte pour ses PC monocartes, le patron de la Raspberry Pi Foundation explique préférer dans l'immédiat l'afflux de stocks suffisants pour les modèles existants.

« Nous ne voulons pas que les gens soient inscrits sur une liste d’attente. Nous voulons que les gens se réveillent le matin, qu’ils aient envie d’un Raspberry Pi et qu’ils en reçoivent un à 9 heures le lendemain matin », c’est ce qu’expliquait ce lundi Eben Upton, CEO de la Raspberry Pi Foundation, dans un entretien accordé à ExplainingComputers. Et c’est la raison pour laquelle le Raspberry Pi 5 n’est pas encore prêt à voir le jour.

Après 18 mois de pénurie et d’approvisionnement parfois très limités (résultat notamment d’un arbitrage visant à servir en priorité les professionnels et les partenaires industriels, au détriment de monsieur et madame Tout-le-Monde), la Raspberry Pi Foundation annonçait la semaine dernière réserver une centaine de milliers de ses Raspberry Pi Zero W, Pi 3A+ et Pi 4 (en versions 2 et 4 Go) exclusivement à la vente au détail auprès des distributeurs habituels.

L’idée ? Faire amende honorable auprès des particuliers après des mois de pénurie. Mais en contrepartie, le lancement du Raspberry Pi 5 devra attendre.

2023, une « année de récupération » pour la fondation Raspberry Pi

Comme l’explique la fondation Rasbperry Pi dans son communiqué, la production et les livraisons devraient progressivement augmenter dans les prochains mois pour retrouver un niveau d’avant crise d’ici le 3e trimestre 2023… tout du moins si la situation sanitaire chinoise n’entrave pas une nouvelle fois ces prévisions à un niveau industriel. Eben Upton décrit quoi qu’il en soit l’année 2023 qui s’annonce comme une « année de récupération ». L’intéressé souhaite « laisser passer un an avant de penser à introduire quoi que ce soit [de nouveau]… passer un an à se remettre de ce qui vient de nous arriver », rapporte ArsTechnica.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Pour Eben Upton, lancer en 2023 un Raspberry Pi qui ne pourrait pas être produit en quantité suffisante, ou qui vampiriserait la capacité de production réservée aux autres modèles de la gamme serait purement et simplement « un désastre ». Le dirigeant de la fondation ajoute que lui et ses équipes devront « être très attentifs à la façon dont nous envisageons d’avancer », vraisemblablement afin d’éviter des tracasseries d’approvisionnement qui pourraient bénéficier encore plus à la concurrence.

Car en l’absence de stocks suffisants pour les différents Raspberry Pi, bien des utilisateurs ont opté, faute de mieux, pour les nombreuses alternatives qui se sont installées ces dernières années sur le marché. La Raspberry Pi Foundation le sait… et joue donc la prudence.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.