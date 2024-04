Mais à quoi peut bien servir ce mini PC très puissant et actuellement en promotion ?

Bien plus compacts qu’une tour et moins onéreux qu'un PC portable à configuration équivalente, les mini PC sont de plus en plus populaires, notamment au sein des entreprises. Quelles sont les raisons d’une telle popularité ? Des machines comme le Geekom Mini IT13 sont-elles vraiment avantageuses ?

Si le concept date de plus d’une décennie, il aura fallu attendre ces deux dernières années pour assister à une véritable démocratisation des mini PC haut de gamme. Un bond en avant rendu possible par l’essor des processeurs APU (accelerated processing unit). L’un des exemples les plus parlants étant le nouveau Geekom Mini IT13.

Présenté lors du CES 2024, ce PC miniature peut compter sur une fiche technique particulièrement solide, avec notamment une puce Intel Core de 13ᵉ génération. Mieux : il est actuellement en promotion avec un prix affiché à 764 euros au lieu de 899 euros. Mais malgré tous ces avantages, une question demeure : quelles sont les raisons d’être de ce mini PC ?

Une petite taille pour de grandes ambitions

Au regard de ses dimensions, la première réponse qui nous vient à l’esprit est l’indéniable gain de mobilité qu’offre le Geekom Mini IT13. Avec seulement 652 grammes sur la balance et une taille de 117 mm x 112 mm x 49,2 mm, il arrive à être plus nomade que le plus nomade des ultrabooks. Il se glisse facilement dans un sac à dos, un sac à main et même la poche d’une veste.

Il représente donc un véritable avantage pour les professionnels nomades souvent en déplacement. Non seulement il évite l’encombrement d’un ordinateur portable, mais il permet à l’utilisateur de retrouver l’intégralité de son environnement de travail, logiciels et documents confondus, où qu’il soit, sans avoir à multiplier les ordinateurs différents. À condition d’avoir accès à un écran et un clavier.

À l’instar d’une tour classique, et contrairement à la plupart des ordinateurs portables disponibles sur le marché, le Geekom Mini IT13 est particulièrement riche au niveau des connectiques. On compte ainsi :

3 x ports USB 3,2 Gen 2 ;

1 x port USB 2,0 ;

2 x ports USB4 ;

1 x lecteur de carte SD ;

1 x prise casque 3,5 mm ;

1 x port LAN 2,5 GbE ;

2 x ports HDMI 2.0 ;

1 x prise DC

À cela s’ajoutent une compatibilité avec le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.2. Il est donc possible d’adjoindre tous les périphériques classiques au Geekom Mini IT13, tels qu’un clavier, un écran, une imprimante, une souris, une tablette graphique. Ce mini PC peut également servir de hub pour un système de télésurveillance, en y connectant de nombreuses caméras intelligentes, ou encore de plateforme multimédia une fois appairé à un téléviseur.

Discret et puissant

Cette petite taille ne sort pas de nulle part. Elle n’est qu’une des conséquences de la miniaturisation constante des composants. Cela signifie par ailleurs que malgré sa taille, le Geekom Minit IT13 est capable de déployer une puissance colossale.

Dans sa meilleure configuration, le Geekom Mini IT13 embarque un processeur Intel Core i9 de 13ᵉ génération. Accompagnée d’un SSD de 2 To et de 32 Go de RAM, cette puce est capable de faire tourner toutes les applications bureautiques sans le moindre ralentissement. Si l’absence de carte graphique interne se fait ressentir pour le jeu vidéo, que les joueurs se rassurent, il est tout à fait possible de connecter un GPU externe à l’un des nombreux ports de ce mini PC.

Mieux, à l’inverse d’un PC portable, la fiche technique du Geekom Mini IT13 peut être modifiée pour gagner en puissance. Ainsi, son slot SODIMM DDR4-3200 à double canal peut prendre en charge jusqu’à 64 Go de RAM, tandis que son stockage interne peut accueillir des SSD PCIe allant jusqu’à 2 To, des SSD SATA de 1 To et même des disques durs SATA de 2 To.

Le Geekom Mini IT13 est donc approprié pour les entreprises puisqu’il leur permet de faire évoluer leur parc informatique sans avoir à commander de nouveaux ordinateurs à chaque fois. Le tout en permettant à leurs collaborateurs d’alterner facilement entre présentiel et télétravail.

Reste la question de la ventilation. Sur ce point, Geekom ne fait pas les choses à moitié. Non seulement le ventilateur intégré est silencieux, avec un son inférieur à 45 décibels, mais il assure également un refroidissement efficace avec une température aux alentours de 40 °C en plein usage.

Un PC réellement abordable

L’ultime force des mini PC et plus particulièrement du Geekom Mini IT13 est financier. Aussi puissant qu’une tour classique et plus mobile qu’un laptop, ce mini PC reste bien plus abordable que ses pairs. Il se place donc comme un allié incontournable non seulement pour les entreprises qui veulent renouveler leur parc informatique à moindre coût, mais aussi pour les particuliers et les indépendants qui cherchent autant la puissance que de préserver leurs économies.

Concrètement, le Geekom Mini IT13 affiche un prix de 899 euros. Cela dit, ce mini PC est actuellement en promotion sur le site du constructeur. Il tombe ainsi à 764 euros dans sa version i9 + 1 To de stockage. Le bon moyen donc de profiter d’une véritable tour portable sans se ruiner.