Test de l’Altyk Petit PC F2-N30516-N05 : c’est un mini-PC et c’est français monsieur !

Pas question de sortir l’artillerie lourde avec le Petit PC d’Altyk. Le fabricant français mise sur sa localisation et 3 ans de garantie pour s’imposer face à des mini-PC chinois plus performants, mais au service après-vente douteux. Suffisant ?

Petite société française montée il y a quelques années, Altyk monte doucement en puissance avec une gamme d’ordinateurs « classiques », de PC portables et de mini-PC qui s’étoffe. Les mini-PC constituent la dernière étape pour Altyk qui dispose d’une ligne limitée à deux PC déclinés en deux variantes chacun.

Nous avons jeté notre dévolu sur le plus puissant des deux. Alors que le modèle le plus léger est doté d’un Intel N100 – un processeur doté de 4 cœurs pour un maximum de 3,4 GHz – notre Petit PC peut compter sur un Core i3-N305 de même génération, mais doté de 8 cœurs pour un maximum de 3,8 GHz. Dans les deux cas, il ne s’agit pas de puces dernier cri, mais Altyk joue la carte de la stabilité et de la maîtrise plutôt que de forcer pour « faire rentrer » un processeur super costaud.

Fiche technique

Modèle Altyk Le Petit PC P2-N30516-N05 Dimensions 129 mm x 126 mm x 48 mm Processeur (CPU) Core i3-N305 Mémoire vive (RAM) 16 Go Mémoire interne 480 Go Norme wifi Wi-Fi 6E Version du Bluetooth 5.3 Système d’exploitation (OS) Microsoft Windows 11 Pro Poids 1400 grammes Fiche produit

Le test a été réalisé à partir d’un produit prêté par Altyk.

Le Petit PC plus blanc que blanc

Pas question de dépenser de l’argent inutilement et Altyk tente de limiter les déchets. Aussi, le Petit PC est-il livré dans un carton tout ce qu’il y a de plus ordinaire, sans fioriture, sans décoration. À l’intérieur, on découvre, chose rare, un petit manuel d’utilisation en plus d’une petite carte pour donner son avis sur la machine. En-dessous trônent d’un côté la machine en elle-même et, de l’autre, la brique d’alimentation, un petit bloc capable de délivrer 65 watts… bien plus qu’il n’en faut !

Une jolie petite machine // Source : Nerces pour Frandroid

Pratiquement carré, le Petit PC se présente sous la forme d’un parallélépipède sur une base de 129 x 126 millimètres avec une épaisseur de 48 mm seulement. Autant dire que la compacité est largement au niveau des autres mini-PC passés entre nos mains. Il est d’ailleurs bon de souligner qu’au moment de prendre le Petit PC, on est surpris par son poids : il paraît presque vide avec ses 410 grammes seulement. Sur ce point, difficile de faire mieux !

Autre point frappant, Altyk a opté pour un coloris différent du commun des constructeurs avec un blanc immaculé sur la presque totalité du PC. « Presque totalité » car le dessus du Petit PC est l’occasion d’une autre surprise avec un revêtement en tissus qui distingue la machine de la concurrence en lui donnant une petite touche sympa… même si les goûts et les couleurs. Le côté tout plastique est en revanche un peu moins satisfaisant, mais cela ne se ressent pas à l’usage 😊

Une connectique riche, variée et moderne

Ce qui est chouette avec les mini-PC – et ce n’est pas propre à Altyk – c’est que les connecteurs sont toujours accessibles et, compacité oblige, rassemblés dans un espace restreint. Le Petit PC ne déroge pas à la règle et, posé sur le bureau, il donne accès à des ports nombreux et variés. En façade, quatre connecteurs seulement, mais l’essentiel est là depuis les 2 USB 3.1 Type-A jusqu’au jack audio 3,5 mm – un vrai bon point – en passant par l’unique USB 3.1 Type-C.

En tournant le Petit PC, on découvre une connectique plus riche – c’est un classique – avec un port HDMI 2.1 ET un DisplayPort 1.4. Trop souvent, c’est l’un ou l’autre. Pour ne rien gâcher, Altyk a aussi opté pour une double connectique réseau avec un port RJ45 1 GbE et, plus moderne, un port RJ45 2,5 GbE. Rien à redire. Seul l’USB est moins fourni avec 2 ports 3.1 Type-A, mais pas d’USB2, pas d’USB4 et pas de Type-C… enfin si, un Type-C, mais pour l’alimentation.

Sur chaque face du Petit PC, on remarque la présence de larges grilles d’aération, mais et c’est peut-être un manque gênant pour certains usagers, il n’y a pas de lecteur de cartes comme ça arrive chez certains concurrents. À Frandroid, nous ne trouvons pas ça trop pénalisant, mais ça reste à signaler.

Des accessoires… limités à la fixation VESA

Vous l’aurez sans doute remarqué sur les diverses photos du Petit PC F2-N30516-N05, mais sous la machine on trouve bien sûr quatre trous pour les vis qui servent à fermer le boîtier. Plus intéressant, on trouve deux trous pour fixer le système de montage VESA qui permet, par exemple, de caler le Petit PC derrière un moniteur. C’est simple et très facile à mettre en place.

Les deux vis pour le support VESA // Source : Nerces pour Frandroid

Cela dit, en dehors de ce petit kit de fixation et des quelques documents papiers évoqués précédemment, il n’y a rien de bien folichon à présenter côté accessoires. Pas de câble – c’est rarissime de toute façon – et pas de support ou de petit gadget qui pourrait démarquer Altyk de la concurrence. Bien sûr, on trouve tout de même le bloc d’alimentation.

Le bloc d’alimentation de 65W // Source : Nerces pour Frandroid

Celui-ci a le bon goût de se connecter en USB-C, toujours pratique d’avoir un connecteur universel. Il se distingue aussi par sa relative compacité, il faut dire qu’il a été conçue pour délivrer un maximum de 65 watts… merci le Core i3-N305 ! Il ne mesure que 68 x 68 x 31 mm pour un poids de 245 grammes environ.

Le choix Windows Famille / Pro et c’est tout

Vous êtes maintenant habitués, au contraire des fabricants de « gros PC », les spécialistes du mini-PC ont tendance à réduire la voilure côté logiciels. Chez Altyk, les choses sont peut-être encore plus succinctes puisque le Français se contente de Windows 11. Bien sûr, nous avons le choix entre la version Famille et la version Professionnelle, mais c’est tout !

Préinstallé, Windows 11 exécute quelques ultimes étapes de configuration au premier démarrage de la machine. Divers réglages sont proposés et quelques mises à jour réalisées, mais comme sur la plupart des mini-PC d’aujourd’hui, il ne faut guère plus de quelques minutes pour se retrouver sur le bureau de Windows, prêt à utiliser la bête.

C’est là que l’on découvre le « service minimum » côté softs. En dehors des applications proposées par Microsoft – dont une bonne partie sera désinstallée – il n’y a rien à se mettre sous la dent : pas de logiciel de protection de la vie privée, pas de contrôle parental, aucune suite de personnalisation ou d’application de sauvegarde des données. Nous préférons ça à certains « pouriciels » inutiles que l’on trouve parfois, mais Windows paraît un peu « nu ».

L’ouverture du Petit PC est simple // Source : Nerces pour Frandroid

À la base du concept de mini-PC, il y a le mot « simplicité ». L’idée est de fournir une machine compacte, directement fonctionnelle et aussi simple que possible à améliorer si besoin. Dans le cas du Petit PC d’Altyk le contrat est parfaitement rempli. Nous avons déjà évoqué les quatre vis présentes sous la machine : il suffit de les enlever pour être à même de faire basculer la plaque du fond et d’ouvrir le châssis.

On peut alors accéder très simplement aux composants essentiels. Il est même assez facile de tout démonter si on le souhaite… mais reconnaissons que ça n’intéressera que les bidouilleurs. Pour le commun des mortels, l’ouverture de la machine n’a d’utilité que pour, plus tard, la faire évoluer. Il sera par exemple possible de remplacer l’unique barrette de mémoire vive (16 Go) pour doubler ou quadrupler (maximum 64 Go) cette capacité. On peut aussi remplacer le SSD car, double regret : un seul emplacement M.2 est disponible et le modèle retenu ne fait que 480 Go.

Si les bidouilleurs peuvent facilement accéder au processeur, il ne sera en revanche pas possible de le modifier : la puce est soudée à la carte mère, comme sur tous les mini-PC. Rappelons ici qu’Altyk propose deux variantes de son Petit PC avec comme principale différence, le processeur justement : d’un Intel Core i3-N305 avec 8 cœurs et une fréquence de maximum 3,8 GHz, on peut descendre à un Intel N100 avec 4 cœurs et une fréquence de 3,4 GHz. À Frandroid, nous vous déconseillons cette option plus « light ».

Aucun problème pour lire des vidéos 4K // Source : Nerces pour Frandroid

Nous vous la déconseillons car le Core i3-N305 n’est déjà pas un monstre de puissance. C’est un processeur d’entrée de gamme tout à fait capable, mais les 4 cœurs du N100 sont encore plus préjudiciables à un usage domestique. Pour vous donner un aperçu des performances de la machine et avoir une idée plus précise des choses, nous avons commencé par l’inévitable outil 3DMark, lequel insiste les performances graphiques.

En haut le Petit PC d’Altyk et, en bas, le NUC 14 Pro Plus d’ASUS // Source : Nerces pour Frandroid

Afin de vous donner un ordre de grandeur des capacités de si petites machines, nous gardons en référence les performances du NUC 14 PRO+ d’ASUS, une machine un peu plus chère que le Petit PC d’Altyk, mais pas de beaucoup… et pourtant, il n’y a pas photo côté performances. Le Core Ultre 9 185H de la machine d’ASUS est largement, très largement au-dessus du Core i3-N305.

Histoire de mettre les choses au clair, nous avons enchaîné avec le jeu vidéo Forza Horizon 5, un titre bien optimisé, mais qui implique tout de même une certaine puissance graphique… et nous sommes ici loin du compte. En FullHD (1080p), ce n’est pas la peine d’y penser à 12 images par seconde de moyenne, mais même en 720p, ça reste très loin d’être jouable (24 ips).

Plus ancien, plus léger, Shadow of the Tomb Raider est l’occasion de tester un peu plus précisément les choses. Hélas, détails graphiques au maximum, mais en 720p, c’est une catastrophe (9 ips) et même en détails graphiques au plus bas, ça reste injouable (19 ips). Il faut passer en 800 x 600 pour avoir quelque d’à peine praticable. Clairement, pour du jeu vidéo, il faut rester sur de petites productions ou sur de l’émulation par exemple.

Cinebench R23 illustre les lacunes du CPU // Source : Nerces pour Frandroid

Reste que le Petit PC n’est de toute façon PAS une machine conçue pour le jeu vidéo. C’est pourquoi nous avons testé les performances globales que l’on peut en tirer d’abord en poussant un peu le processeur Intel Core i3-N305 sur Cinebench R23. Il n’est bien sûr pas en mesure de rivaliser avec un Core Ultra 9 185H, mais avec 5499 points en multi-core, il ne s’en sort pas si mal. En single-core, c’est plus délicat (949 pts), mais ce n’est pas ridicule.

PCMark se montre rassurant // Source : Nerces pour Frandroid

Pas ridicule non plus sur le test PCMark dont l’objectif est de simuler différents usages d’un PC. Ainsi, le overall score peut sembler faible (3278 pts), mais il est tiré vers le bas par les 3545 points en digital content creation : la solution graphique intégrée est trop juste pour ce type d’usage. En revanche, sur le test essentials (5514 pts) et même sur le test productivity (4893 pts), l’Intel Core i3-N305 se montre tout à fait capable.

À l’usage, le Petit PC d’Altyk est plutôt agréable. Le confort offert par les 16 Go de mémoire vive est indiscutable : la marque a eu une bonne idée de ne pas mégoter sur ce point. Nous sommes en revanche moins convaincus par le choix du SSD : il s’agit d’un petit Textorm en PCIe Gen 3 de 480 Go et ses débits comme sa capacité sont un peu en retrait. Dommage.

Cela dit, cela n’enlève rien aux capacités générales d’une machine parfaitement à son aise dans tout ce qui est navigation sur le Web – même pour du Youtube 4K – et usages bureautiques, même avec des documents massifs. Simplement la puissance de calcul est limitée et le graphique est en retrait.

Consommation et chauffe

Cela dit, chaque médaille ayant son revers, l’Intel Core i3-N305 peut se targuer d’avoir une consommation extrêmement faible. Rien à voir avec toutes les puces gavées de cœurs que certains fabricants tentent de faire rentrer dans ces tout petits châssis. C’est d’ailleurs la philosophie d’Altyk qui privilégie la sobriété énergétique et un faible échauffement.

Le petit ventilateur SSD/RAM // Source : Nerces pour Frandroid

Avec un TDP de 15 watts annoncé par Intel, le Core i3-N305 est un modèle de sobriété et même au plus fort de nos tests, nous n’avons jamais atteint les 45 watts pour l’ensemble du mini-PC. Premier constat, nous sommes loin des 65 watts autorisés par la brique d’alimentation. Tranquille. Second constat, il ne devrait pas être trop difficile de refroidir tout ce petit monde.

Altyk a opté pour un blower CPU // Source : Nerces pour Frandroid

Au repos, nous pouvons même parler de moins de 10 watts de consommation… autant dire que la chauffe n’est alors pas du tout un sujet de discussion : le processeur est la pièce la plus chaude et tourne autour de 35°C tandis que le SSD est à quelques degrés en-dessous et que la barrette de mémoire n’atteint par les 30°C.

Discret ce ventilateur CPU // Source : Nerces pour Frandroid

En charge – sur 3DMark ou Cinebench R23 notamment – c’est évidemment une autre histoire, mais rien de dramatique. Là, mais alors vraiment au plus fort des sollicitations, nous avons atteint 80°C sur le processeur tandis que le SSD se contentait de flirter avec les 50°C. Là encore, la barrette de mémoire n’est pas un souci à plus ou moins 38°C.

Rien à redire donc sur la solution de refroidissement mise en place par Altyk : elle est parfaitement adaptée à la situation. Gage de longévité pour la machine. De plus, un échauffement limité permet d’envisager un fonctionnement discret. Et discrétion est exactement le terme qui convient pour décrire le Petit PC qui ne dérangera jamais votre famille/vos collaborateurs : la ventilation est juste audible, même au plus fort des sollicitations.

Prix et disponibilité

Disponible depuis déjà quelques mois, le Petit PC d’Altyk existe donc en plusieurs variantes, à différents niveaux de prix. Nous avons testé la version la plus « musclée », dotée du Core i3-N305 associée à un Windows 11 Professionnel. Il est facturé 669,95 euros.

Sachez qu’il est possible de réduire la douloureuse en optant pour une licence Windows 11 Famille (599,95 euros). Enfin, Altyk dispose aussi de deux versions « lights » à 449,95 euros (Windows Famille) ou 519,95 euros (Windows Professionnel) : elles se distinguent, nous l’avons dit, par un processeur Intel N100, toujours associé à 16 Go de mémoire vive. Nous avons tendance à les déconseiller, mais tout reste fonction une question d’usages.