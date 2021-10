Rue du Commerce fête son anniversaire : une semaine de promotions à ne surtout pas manquer

À l'occasion de son anniversaire, Rue du Commerce a décidé de lancer une semaine de promotions. Du lundi 18 au dimanche 24, vous pourrez découvrir de nombreuses offres sur les produits tech'. On vous explique tout.

Chaque année en octobre, Rue du Commerce propose à ses clients de participer à sa semaine d’anniversaire. Une semaine durant laquelle la plateforme marchande multiplie les bons plans à destination de ses clients. Et cette année, Rue du Commerce lance les hostilités en ce lundi 18 octobre.

Tout au long de la semaine à venir, jusqu’au dimanche 24 octobre, vous pourrez donc découvrir jour après jour des promotions portant sur une nouvelle thématique. L’occasion de réaliser de bonnes affaires sur des PC, des smartphones, et bien d’autres produits. Afin de ne rien manquer durant cette semaine riche en bons plans, nous vous proposons un petit guide regroupant les meilleures affaires.

Promotions d’anniversaire de Rue du Commerce : demandez le programme

Cette année, Rue du Commerce fête ses 22 ans en grande pompe avec une semaine de promotions non-stop. L’occasion pour l’e-commerçant de proposer, chaque jour, des réductions sur les différents univers qui composent son catalogue.

Comment fonctionnent les promotions d’anniversaire de Rue du Commerce ?

Chaque jour de la semaine, Rue du Commerce va cibler une catégorie particulière de son catalogue et proposer des réductions sur l’intégralité des produits qui la composent. Ces offres resteront ensuite valable pour le reste de la semaine, et se termineront le 24 octobre, en même temps que cette opération.

Depuis le 28 septembre dernier, l’intégralité des produits du catalogue But sont disponibles chez Rue du Commerce, afin d’enrichir leurs différents univers thématiques. Meubles, électroménager, image & son : ce sont des milliers de produits supplémentaires issus des marques But (Linea Natura, Modern Livinf, Time Your Style, Bx Gaming ou encore Zandiara), qui sont désormais mis à disposition des clients de Rue du Commerce. Pour plus de facilité, ces produits peuvent être retirés dans n’importe quel magasin But, ou livrés directement chez le client.

Lundi 18 octobre : obtenez jusqu’à -15 % sur une large sélection de PC

Pour le premier jour de cette semaine anniversaire, Rue du Commerce a décidé de nous proposer des offres portant sur les ordinateurs. PC fixes ou portables, orienté bureautique ou Gamer, de nombreux produits sont désormais disponibles à prix réduits et nous avons sélectionné pour vous les offres à ne surtout pas manquer.

Le HP Omen 17 à 1399,99 euros

Si vous cherchez un PC portable pour jouer, cet HP Omen est fait pour vous. Équipé d’une GeForce RTX 2070 8 Go, d’un Core i7-10750H et de 16 Go de RAM, il profite aussi d’un écran IPS de 17 pouces Full HD. De quoi faire tourner aisément la plupart des jeux du moment, et profiter des dernières avancées graphiques en jeu (Ray Tracing et DLSS en tête). Durant la semaine d’anniversaire du marchand, le HP Omen 17 est disponible à 1399,99 euros au lieu de 1699 euros.

Le Asus X571 à 699,99 euros

Le X571 de chez Asus est un PC portable polyvalent qui pourra servir à travailler comme à jouer, à condition de ne pas être trop gourmand. Équipé d’un processeur Intel Core i5-10300H, d’une GeForce GTX 1650 Ti et de 16 Go de RAM, il bénéficie aussi d’un système de refroidissement à double ventilateurs et caloducs assurant une consommation d’énergie optimale en toute circonstance. Pour ne rien gâcher, vous bénéficierez d’un mois d’abonnement offert au Game Pass. Proposé habituellement à 799,99 euros, le Asus X751 est disponible à 699,99 euros cette semaine.

Le MSI GF75 Thin à 829,99 euros

La grande force du MSI GF75 Thin, comme son nom le laisse entendre, tient à son faible encombrement. Avec à peine 23 mm d’épaisseur et 2,2 Kg sur la balance, ce portable 17 pouces reste assez facile à transporter pour une machine de sa taille. Dans ses entrailles, vous pourrez découvrir un Core i5-10500H, une GeForce GTX 1650 Ti 4 Go et 16 Go de RAM.

Il se démarque aussi par son écran IPS FHD de 17 pouces doté d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz, ce qui en fait un partenaire idéal pour le jeu. À l’occasion de cette semaine spéciale, le MSI GF75Thin est proposé à 829,99 euros au lieu de 929,99 euros en temps normal.

Le Dell Inspiron 13 2 en 1 à 1099,99 euros

Pensée pour la productivité, le Dell Inspiron 13 2 en 1 est une machine qui se place à la frontière entre le PC portable et la tablette tactile grâce à son écran capacitif et son stylet qui vous permettront de dessiner ou de prendre des notes aisément. Côté matériel, il embarque un Core i7 de 11ème génération, 16 Go de RAM et une carte graphique Intel Iris Xe Graphic.

De quoi lui offrir suffisamment de puissance pour assurer la plupart des tâches que vous pourrez lui confier, à l’exception du jeu. À partir d’aujourd’hui, et pour une semaine, le Dell Inspiron 13 2 en 1 passe à 1099,99 euros au lieu de 1299,99 euros en temps normal.