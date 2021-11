Acer Swift 3 : cet ultrabook à l’excellent rapport qualité-prix est encore moins cher avec cette offre

Léger, autonome, compact et performant : voici ce que l'on attend d'un bon ultrabook en 2021. Autant de cases que le Acer Swift 3 coche brillamment, en complément d'un prix doux grâce à une promotion chez Cdiscount.

Les ultrabooks ont la côte. Poussés par le télétravail, ces PC portables ont l’avantage de proposer une fiche technique bien garnie dans un châssis compact. Mais cette miniaturisation a généralement un coût plus élevé compte tenu de l’effort produit pour tout faire tenir dans un petit gabarit.

Dans le milieu des PC ultrabooks, l’Acer Swift 3 se démarque de la concurrence en proposant un produit compact, puissant et endurant à un prix très attractif. D’autant plus lorsqu’il bénéficie d’une promotion, comme c’est actuellement le cas chez Cdiscount. En effet, son prix est en baisse de 50 euros, pour atteindre les 639 euros seulement. En complément, une sacoche de transport est offerte. C’est finalement le pack parfait du travailleur nomade (ou de l’étudiant) qui désire s’équiper à petit budget.

Acer Swift 3 : un joli ultrabook bien conçu

Ne nous mentons pas : il est quand même bien plus agréable de travailler sur une machine dont on apprécie le design. Et votre productivité ne devrait pas faiblir avec l’Acer Swift 3. Malgré un prix contenu, Acer est parvenu à rendre une très belle copie. Le châssis est entièrement en aluminium. Un matériau noble qui a l’avantage d’allier la solidité avec la sobriété. Cela permet aussi à l’Acer Swift 3 de ne pas peser lourd sur la balance. Avec son 1,2 kilo seulement, il est très simple de le glisser dans un sac à dos sans en subir le poids.

Un PC fait pour durer

Commercialisé depuis quelques mois, l’Acer Swift 3 profite de composants de dernière génération. On retrouve un processeur Intel Core i5 de 11e génération, soit la toute dernière disponible sur le marché. Il est accompagné de 8 Go de RAM, ainsi que d’un SSD de 512 Go. Une fiche technique solide, qui permet aussi bien de travailler que de naviguer sur Internet sans ralentissement. Les applications de bureautique, de retouche d’images et même de montage de vidéos légères n’auront aucun mal à se lancer.

L’Acer Swift 3 est aussi compatible Wi-Fi 6 et dispose d’un capteur d’empreintes digitales. Celui-ci lui permet de fonctionner avec Windows Hello afin de ne pas avoir à entrer son mot de passe pour déverrouiller sa session.

Ce PC portable est d’ailleurs estampillé Intel Evo. C’est une certification du fabricant de processeurs qui garantit un certain niveau d’exigence pour les PC concernés. L’Acer Swift 3 fait partie de ce label, qui impose entre autres un processeur Intel de 11e génération, une autonomie de 9 heures, un allumage rapide ou encore un port Thunderbolt 4.

La panoplie du travailleur nomade

Malgré son poids plume, l’Acer Swift 3 est suffisamment bien équipé pour travailler depuis n’importe où. D’une part, l’écran Full HD de 14 pouces offre un affichage suffisamment confortable pour ne pas avoir à plisser les yeux pour lire le contenu de son écran. D’autre part, la connectique complète évite d’avoir à se trimballer systématiquement avec un hub USB. Ainsi, on retrouve un port HDMI, un port USB-C Thunderbolt 4, deux ports USB-A et une prise casque. Enfin, l’Acer Swift 3 profite d’une autonomie très généreuse, capable d’encaisser une journée de travail, à condition de ne pas utiliser que des applications gourmandes.

Un ultrabook complet et pas cher

Pour les petits budgets, l’ultrabook Acer Swift 3 est une machine facilement recommandable. Il dispose d’une construction soignée, de solides caractéristiques ainsi que d’une connectique complète. Grâce à une remise de 50 euros, son prix descend à 639 euros seulement. Une sacoche pour le transporter est également offerte, de quoi le trimballer partout directement après l’avoir reçu.