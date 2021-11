MagicBook View 14 : Honor offre un Honor 50 gratuitement pour toute précommande de son nouvel ultrabook

Windows 11, processeur Intel de 11e génération, écran 2K, certification Intel Evo : le Honor MagicBook View 14 ne manque pas d’argument pour se placer comme un PC portable haut de gamme incontournable. Il profite même d’une offre de précommande avantageuse puisqu’il est possible de récupérer gratuitement un Honor 50.

Honor avait déjà fait montre de son savoir-faire en matière d’ordinateur haut de gamme avec le très bon MagicBook Pro en 2020. Cette année, le constructeur chinois donne un nouveau coup de polish à sa gamme d’ordinateurs portables avec le prometteur MagicBook View 14 et sa fiche technique particulièrement musclée.

Il faut dire que, non content d’embarquer un processeur Intel de 11e génération, le Honor MagicBook View 14 peut compter sur la certification Intel Evo, qui garantit des performances optimales sur la durée, la présence de Windows 11 en natif et un écran tactile 2,5K d’excellente facture.

Surtout, jusqu’au 30 novembre prochain, date officielle de sa sortie, Honor met en place une belle offre de précommande. Vendu 1 499 euros sur sa boutique en ligne, le Honor MagicBook View 14 est accompagné d’un smartphone Honor 50 (8+256 Go) offert. Un téléphone équilibré proposé habituellement aux alentours de 600 euros.

Un design luxueux sublimé par un écran 2,5K

Dans la lignée des précédentes générations, le Honor MagicBook View 14 mise sur une esthétique à la fois sobre et luxueuse. Son châssis en aluminium est soigné, avec des bords arrondis et surtout une finesse appréciable puisqu’il ne mesure que 14,5 mm d’épaisseur.

Son poids de 1,48 kg lui permet d’être facilement transporté, sans le moindre désagrément sur les longs trajets. Il a l’avantage de se glisser facilement dans un sac à dos.

C’est surtout au niveau de l’écran que le Honor MagicBook View 14 se démarque de ses aînés. Il embarque une magnifique dalle tactile LTPS de 14,2 pouces à la définition 2,5K, soit 2 520 x 1 680 pixels. Sans oublier qu’il profite d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz qui permet de jouir d’une navigation fluide en toute circonstance.

Les bordures fines du MagicBook View 14 permettent à l’écran d’occuper 90 % de la surface supérieure, assurant ainsi une grande surface d’affichage. La bordure supérieure embarque par ailleurs deux caméras de 5 mégapixels qui permettent de filmer en grand-angle et même de déverrouiller l’ordinateur grâce à la reconnaissance faciale.

L’écran bénéficie également des certifications TÜV Rheinland sur la réduction des émissions de lumière bleue et l’anti-scintillement. De quoi ne pas se fatiguer les yeux et ne pas repousser l’heure du coucher après avoir consulté son ordinateur.

Des performances actualisées

S’il est beau à l’extérieur, le Honor MagicBook View 14 l’est aussi à l’intérieur. Il faut dire que sa fiche technique ne lésine pas sur les caractéristiques haut de gamme. On trouve un processeur Intel Core i7-11390H de 11e génération, 16 Go de RAM en DDR4 et un disque SSD PCIe NVMe de 512 Go.

Avec une telle configuration, le Honor MagicBook View 14 n’a aucune difficulté à encaisser les usages gourmands, comme le multitâche ou les logiciels de retouches photo et de montage vidéo, ni les tâches plus basiques telles que le traitement de texte ou la simple navigation web.

Mieux, le MagicBook View 14 est le premier ordinateur de la marque à bénéficier de la certification Intel Evo. Celle-ci impose aux machines un certain niveau de qualité. Cela se traduit entre autres par la présence d’un processeur Intel de 11e génération, d’une autonomie qui dépasse les 9 heures et d’un port Thunderbolt 4. De même, cette certification impose un démarrage en seulement quelques secondes.

Le Honor MagicBook View 14 tourne nativement sous Windows 11 et embarque des solutions logicielles intéressantes comme le Magic-Link 2.0. Cette technologie assure la collaboration multi-écran entre le Honor MagicBook View 14 et un smartphone Honor. Grâce à elle, vous pouvez contrôler les fichiers présents sur votre smartphone directement depuis l’ordinateur avec le clavier et la souris. De même, le transfert de document se fait en quelques secondes et autant de clics.

Un Honor 50 offert pour toute précommande

S’il ne sort que le 30 novembre prochain, le Honor MagicBook View 14 est d’ores et déjà disponible à la précommande sur le site officiel d’Honor.

D’autant que le commander en avance permet d’obtenir gratuitement un Honor 50. Un smartphone milieu de gamme d’une valeur de 600 euros qui profite du retour des services mobiles Google pour s’imposer sur son segment tarifaire.