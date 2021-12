Les tout derniers MacBook Air, MacBook Pro et Mac mini avec puce Apple M1 voient leur prix baisser de 130 € à la Fnac, comment en profiter ?

Disponibles depuis l’année dernière, les Mac équipés de la puce Apple M1 se sont rapidement imposés comme un nouveau standard en termes de performances et de silence. Actuellement, cette dernière génération de Mac bénéficie d’un bonus de reprise de 130 euros à la Fnac, en échange de votre ancien ordinateur. On vous explique tout.

C’est en novembre de l’année dernière qu’Apple a dévoilé ses ordinateurs Mac de nouvelle génération. Ils abandonnent les traditionnels processeurs Intel au profit de la puce Apple M1 et profitent pleinement des avantages de l’architecture ARM. Moins énergivores, plus puissants et polyvalents, ces nouveaux Mac bénéficient actuellement d’une jolie offre de reprise chez Fnac.

En échange de votre ancien ordinateur (PC ou Mac), la Fnac vous propose en effet un bonus de reprise garanti s’élevant à 130 euros, à valoir sur l’achat d’un MacBook Air, MacBook Pro ou d’un Mac mini avec puce Apple M1.

Comment bénéficier de l’offre de reprise de la Fnac ?

En ce moment, et jusqu’au 31 décembre prochain, la Fnac vous propose d’obtenir une réduction de 130 euros à valoir sur l’achat des nouveaux Mac équipés d’une puce Apple M1. Afin de pouvoir en bénéficier, rien de plus simple, il suffit de faire reprendre votre ancien ordinateur dans l’un des nombreux magasins Fnac, et uniquement là-bas. On vous explique la marche à suivre !

La première étape pour bénéficier de cette réduction consiste bien évidemment à posséder un ordinateur à faire reprendre ;

Rendez-vous ensuite dans votre Fnac, auprès d’un vendeur ou au comptoir SAV avec votre carte d’identité, votre ordinateur et tous ses accessoires (chargeur, câbles, etc.). Afin de préparer votre visite, la Fnac vous propose deux guides très utiles sur les étapes à suivre, un premier dédié au PC, l’autre, au Mac ;

Une fois votre appareil confié à la Fnac, il sera évalué et vous obtiendrez une estimation de sa valeur de reprise. Pour avoir une idée de sa valeur de reprise, vous pouvez effectuer une simulation en vous rendant sur cette page ;

Si votre ordinateur est éligible, vous obtiendrez alors automatiquement un bonus additionnel de 130 euros à valoir sur l’achat d’un Mac équipé d’une puce Apple M1 (MacBook Air, MacBook Pro ou Mac mini) ;

Si votre ordinateur n’est pas éligible, la Fnac se chargera alors, si vous le souhaitez, de le recycler gratuitement pour vous. Mais vous aurez tout de même droit au bonus de reprise de 130 euros.

Deux scénarios pour bien comprendre cette offre de reprise :

Afin de vous aider à comprendre le fonctionnement de cette mécanique, vous pourrez découvrir ci-dessous deux cas de figure auxquels vous pourriez être confronté :

Dans le cas où vous souhaiteriez faire reprendre une Surface Pro 7 (Core i5, 16 Go de RAM et 256 Go de stockage), la Fnac vous proposera jusqu’à 329 euros de valeur de reprise. Cela vous permettra aussi d’obtenir le bonus de reprise de 130 euros, à valoir sur l’achat d’un MacBook Air avec puce Apple M1 par exemple. Vous obtiendrez donc un bonus total de 459 euros, ce qui fait chuter son prix à 670,99 euros.

Imaginons maintenant que vous souhaitez faire reprendre un Dell Inspiron 14. En l’emmenant à la Fnac, vous obtiendrez une estimation de reprise de 0 euro. Cela ne vous empêchera pas d’obtenir le bonus de reprise de 130 euros pour sa reprise. Le prix du même MacBook Air avec puce Apple M1 revient alors à 999,99 euros.

Quels sont les avantages de la puce Apple M1 pour les ordinateurs Apple ?

Depuis novembre 2020, les MacBook Air, MacBook Pro et Mac mini ont abandonné les processeurs Intel au profit d’une architecture ARM maison : la puce Apple M1. Un processeur de nouvelle génération inspiré par les SoC mobiles qui permet aux ordinateurs d’Apple d’entrer dans une nouvelle ère. Petit tour d’horizon des avantages de la puce Apple M1.

Des ordinateurs qui misent sur la puissance et la polyvalence

Le principal atout de ces ordinateurs équipés de la puce Apple M1 reste incontestablement la puissance et la fluidité d’utilisation qui en découle. En passant sur une architecture ARM, les nouveaux Mac sont capables de proposer des performances de traitement jusqu’à 3,5 fois plus rapides que leurs homologues équipés d’un processeur Intel. Côté performances graphiques, ce chiffre peut grimper jusqu’à 6. Reposant sur les travaux réalisés sur les SoC des iPhone, la puce Apple M1 embarque le Neural Engine d’Apple qui permet désormais aux Mac de bénéficier de fonctionnalités d’apprentissage automatique particulièrement rapides, et très utiles pour l’analyse vidéo ou le traitement de l’image.

En basculant ses ordinateurs sur une architecture semblable à celle présente dans ses smartphones et tablettes, Apple ouvre aussi son système à un écosystème logiciel plus large. Les Mac équipés de la puce Apple M1 sont en effet techniquement capables d’accueillir les applications et jeux de l’iPhone et de l’iPad. Le constructeur a d’ailleurs particulièrement travaillé sur la compatibilité de ses machines avec les applications externes. Il a ainsi développé, en partenariat avec de nombreux éditeurs de logiciels, des applications “universelles” capables de tourner efficacement sur les appareils avec la puce Apple M1. Pas d’inquiétude donc, Photoshop, Messages, mais aussi VLC ou encore Discord sont de la partie.

De nouvelles machines performantes et silencieuses

L’un des gros avantages des processeurs ARM réside dans le fait qu’ils ne consomment que très peu d’électricité pour fonctionner. Pourquoi est-ce un avantage ? Et bien tout simplement parce qu’un système qui consomme peu chauffe peu. En matière d’électronique, la gestion de la température est cruciale pour assurer de bonnes performances. Avec une consommation d’à peine 5 W, la puce Apple M1 se classe parmi les moins énergivores du marché, ce qui lui permet d’assurer des performances optimales en toute circonstance.

Cette faible consommation octroie un autre avantage aux Mac équipés d’une puce Apple M1 : une empreinte sonore inexistante. Comme le processeur de votre Mac ne chauffe pas, il n’a pas besoin de ventilateur. Vous pouvez donc travailler, y compris sur des logiciels demandant beaucoup de ressources dans le silence le plus total. Vous n’entendrez pas votre ventilateur s’exciter parce que vous avez ouvert ce fichier .psd de 50 Mo.

Une autonomie revue à la hausse

Un autre point à souligner, et non des moindres, les MacBook Pro et MacBook Air avec puce Apple M1 jouissent d’une autonomie bien plus importante que leurs prédécesseurs fonctionnant avec un processeur Intel. La raison ? Il faut encore une fois la chercher du côté de la faible consommation en électricité de la puce Apple M1.

Même avec une charge de travail importante, le système ne consomme que très peu d’énergie, ce qui lui permet donc de fonctionner plus longtemps. À titre d’exemple, le MacBook Air est capable de fonctionner environ 17 heures d’affilée tandis que le MacBook Pro est capable d’atteindre les 20 heures. Dans le cas d’une utilisation intensive, avec un peu de jeu ou du montage vidéo, comptez sur une dizaine d’heures. Aucun PC portable ne peut rivaliser avec de tels chiffres.

Découvrez les produits avec puce Apple M1 chez Fnac

Le MacBook Air avec puce Apple M1 à partir de 999,99 euros

Si l’apparence extérieure du MacBook Air n’a pas changé avec son passage à la puce Apple M1, il en va autrement une fois que l’on regarde ce qui se passe sous le châssis. Depuis l’année dernière, Apple a en effet décidé d’équiper son ordinateur avec sa puce maison, l’Apple M1. Un choix extrêmement pertinent qui permet à cette machine de bénéficier d’un surcroît de puissance par rapport à la génération précédente, tout en profitant pleinement des bénéfices d’une puce ARM. Comprenez par là que ce MacBook Air avec puce Apple M1 dispose d’une autonomie revue à la hausse grâce à la faible consommation électrique de sa puce, ce qui lui permet aussi de ne pas surchauffer et de fonctionner dans le silence le plus total. Une kyrielle de bénéfices qui lui ont permis d’obtenir un excellent 8/10 à l’occasion de notre test.

Proposé habituellement à 1129,99 euros, le MacBook Air avec puce Apple M1 disposant de 8 Go de RAM et d’un SSD de 256 Go est accessible à 999,99 euros grâce à l’offre de reprise proposée par la Fnac.

Le MacBook Pro avec puce Apple M1 à partir de 1219,99 euros

Le MacBook Pro nouveau est arrivé, porté par sa puce Apple M1. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il fait mouche à tous les niveaux. Noté 9/10 en nos colonnes, le fleuron d’Apple nous a impressionnés par son autonomie dantesque, son silence assourdissant et surtout, ses performances qui ne déçoivent pas, quelle que soit l’utilisation. Le MacBook Pro avec puce Apple M1 dispose aussi d’un écran IPS d’excellente facture au calibrage précis, permettant d’afficher les couleurs avec une grande précision. Terminons enfin en mentionnant que ce MacBook Pro bénéficie de la Touch Bar, qui permet d’accéder en un tournemain à vos applications et raccourcis préférés.

Vendu en ce moment à 1349,99 euros, le MacBook Pro avec puce Apple M1 avec 8 Go de RAM et un stockage de 256 Go passe à 1219,99 euros grâce à l’offre de reprise de 130 euros actuellement disponible chez la Fnac.

Le Mac mini avec puce Apple M1 à partir de 589,99 euros

Aux côtés des MacBook Air et MacBook Pro avec puce Apple M1, Apple propose aussi une toute nouvelle version de son Mac mini, elle aussi équipée d’une puce Apple M1. Extrêmement compact puisqu’il ne mesure que 19,7 cm de côté pour 1,2 kg, cet ordinateur fixe embarque malgré tout une sacrée puissance grâce à la puce Apple M1. Ce Mac mini avec puce Apple M1 bénéficie aussi d’un large panel de connectiques afin d’y relier tous les périphériques dont vous pourriez avoir besoin :

1 port Ethernet ;

2 ports USB Thunderbolt 4.0 ;

1 port DisplayPort ;

2 ports USB A ;

1 port HDMI 2.0.

De quoi le positionner comme une machine de travail très polyvalente.

Grâce au bonus de reprise proposé par la Fnac, le Mac mini avec puce Apple M1 dans sa configuration bénéficiant de 16 Go de RAM et 256 Go de stockage est disponible à 899,99 euros.