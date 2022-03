Stealth GS77 et Creator M16 : cap sur la (sur)puissance pour les nouveaux PC portables MSI

MSI a dévoilé il y a quelques semaines ses nouveaux PC portables équipés d'une toute nouvelle fiche technique. Au programme : Intel Core de 12e génération, associées aux cartes graphiques RTX 30 de Nvidia. Un couple qui offre les meilleures performances du moment.

Lors du CES 2022, MSI, fabricant spécialiste des PC gamers haut de gamme, a dévoilé ses tout nouveaux PC portables. Des machines qui se destinent aussi bien aux joueurs qu’aux créatifs. Elles disposent de fiches techniques particulièrement musclées qui s’articulent autour de processeurs Intel de 12e génération et de GPU RTX série 30.

Orientés vers la puissance pure, ils bénéficient de tout le savoir-faire du constructeur pour proposer une expérience adaptée aux différents usages. Le Stealth GS77 est le porte-étendard de cette gamme. C’est un ordinateur parfait pour les joueurs nomades qui ne souhaitent aucune concession sur les performances. Les Creator M16 et Z16 de leur côté, se destinent aux profils créatifs, débutants ou professionnels, qui désirent des machines capables de répondre à toutes leurs attentes. Retour sur ces trois machines qui en ont sous le capot.

Les nouveaux ordinateurs MSI en bref :

MSI Stealth GS77 : un PC gamer élégant qui cache un monstre de puissance

Si vous cherchez un PC portable capable de faire tourner les jeux du moment (et à venir) sans aucun souci, le Stealth GS77 de MSI embarque tout simplement les meilleurs composants du moment.

Le constructeur a en effet doté cette machine d’une fiche technique impressionnante. Côté, processeur, se trouve un Core i9 de 12e (et donc dernière) génération. Côté carte graphique, ce n’est rien d’autre que l’incontournable RTX 3080 Ti dans son édition Laptop avec 16 Go de RAM dédiée. À cela viennent s’ajouter la bagatelle de 32 Go de RAM et un SSD NVMe pouvant grimper jusqu’à 2 To. De quoi faire tourner parfaitement Elden Ring, Forza Horizon 5 ou n’importe quel triple A gourmand, toutes options graphiques à fond, Ray Tracing inclus.

Pour compléter cette machine, MSI lui a octroyé un écran d’excellente facture. Sa dalle IPS (Full HD) de 17,6 pouces bénéficie en effet d’un taux de rafraîchissement pouvant grimper jusqu’à 360 Hz pour une fluidité maximale en jeu. MSI a aussi été particulièrement attentif au système de refroidissement. Le Cooler Boost 5, qui dispose de deux ventilateurs et 6 caloducs, permet au système de ne pas surchauffer en plein cœur de l’action, ce qui évite les baisses de performances.

Terminons enfin en évoquant rapidement le design de cette machine. Sobre, ce PC gamer sait, comme son nom l’indique, se faire discret tout en restant robuste. Assez fin, il embarque tout de même toute la connectique nécessaire : USB 3.2 Gen2 Type-C, Thunderbolt 4, RJ45, HDMI (8k), USB 3.2 Gen2 Type-A ou encore lecteur de carte SD.

MSI Creator M16 et MSI Creator Z16 : des PC puissants pour tous les profils de créatifs

Avec cette série Creator, MSI a voulu proposer des PC portables pensés de bout en bout pour les profils créatifs. Que vous soyez professionnel ou amateur, que vous fassiez du graphisme, de la vidéo ou de la 3D, vous trouverez sans aucun doute votre bonheur.

Mettant l’accent sur la mobilité et l’élégance, le MSI Creator M16 est une machine au design soigné qui pourra vous accompagner dans tous vos déplacements et vos projets. Idéal pour les étudiants et les profils nomades, ce PC n’en oublie pas de proposer des performances parfaitement calibrées pour la création graphique. Il peut en effet compter sur un processeur Intel Core i7 de 12e génération, une GeForce RTX 3050 Ti Laptop 4 Go et 16 Go de RAM.

PC dédié à la création oblige, il possède un magnifique écran IPS (de définition QHD+) qui couvre 100% du gamut DCI-P3, parfaitement calibré et équipé de la technologie True Color. Petite subtilité, ses charnières lui permettent de s’ouvrir à 180° afin de vous donner l’occasion d’exposer ou partager vos créations plus facilement.

Le MSI Creator Z16 de son côté est un véritable monstre de puissance et d’ergonomie, habillé par un châssis élégant en aluminium machiné dans un seul bloc. Sa fiche technique s’articule autour d’un Core i7 de 12e génération suppléé par un GPU Nvidia GeForce RTX 3060 Laptop avec 6 Go de RAM dédiée. Il peut aussi compter sur 16 à 32 Go de RAM selon les configurations, et un SSD NVMe pouvant grimper jusqu’à 1 To.

Au-delà de cette fiche technique impressionnante, le Creator Z16 se démarque aussi grâce à son écran d’excellente facture. Il est en effet équipé d’une dalle IPS QHD+ au format 16:10 afin de proposer une surface de travail plus important, et ainsi assurer un confort d’utilisation au quotidien. Parfaitement calibré, couvrant 100% du gamut DCI-P3, cet écran est aussi tactile afin de faciliter la création.

Le MSI Creator M16 et son homologue, le Creator Z16, partagent aussi de nombreux points communs, que ce soit la compatibilité avec le Wi-Fi 6E, la présence d’un système audio d’excellente qualité, une batterie haute capacité ou encore des systèmes de refroidissement particulièrement performants. Grâce à leur GPU, les MSI Creator peuvent aussi compter sur la puissance de Nvidia Studio pour booster les applications dédiées à la création graphique.