Avec le MateBook 16, Huawei démontre qu’il sait faire de grands PC portables sans tarif prohibitif

Avec son nouveau MateBook 16, Huawei continue à proposer des PC portables solides sur le plan technique à un tarif le plus juste possible. Proposé à moins de 1000 euros, cette machine équipée d'une dalle 16 pouces d'excellente facture semble cocher toutes les cases du cahier des charges du constructeur. Tour d'horizon de ce PC portable qui affiche l'un des meilleurs rapport qualité-prix de ce début d'année.

Depuis quelques années déjà, Huawei s’est taillé une place de choix sur le marché des PC portables grâce à des machines performantes dotées d’un excellent rapport-qualité prix. L’année passée par exemple, nous avons été agréablement surpris par le Huawei MateBook 14s et le Huawei MateBook D16, qui ont tous deux récoltés un joli 8/10. Cette année, le constructeur revient avec le Huawei MateBook 16, un portable de 16 pouces qui s’annonce dans la droite lignée de ses prédécesseurs, y compris au niveau du prix puisqu’il est proposé sous la barre des 1000 euros.

Un positionnement tarifaire étonnant pour une machine de ce calibre. Les PC 16 pouces dotés de fiches techniques similaires étant souvent vendus bien plus cher par la concurrence. Pour arriver ce juste rapport qualité-prix, Huawei a adopté une recette similaire à celle qu’il avait appliquée sur ses machines précédentes : faire de menues concessions tout en conservant l’essentiel, à savoir un design et une fiche technique premium.

Cerise sur le gâteau, Huawei a décidé de vous gâter en proposant des offres de lancement toutes plus alléchantes les unes que les autres, entre réduction immédiate, promotions et cadeaux.

Un écran de qualité qui mise sur le confort

L’un des gros points forts de ce Huawei MateBook 16 est incontestablement son écran. Cette dalle IPS LCD culmine à 16 pouces avec un format 3:2, un ratio proche de celui d’une feuille de papier A4. Plus haut qu’un écran 16:9 traditionnel, il offre une plus grande surface de travail et, associé à ses bordures extrêmement fines, un confort d’utilisation accru. Cet écran est par ailleurs capable d’afficher une définition pouvant grimper jusqu’à 2,5K, soit 2520 par 1680 pixels.

Les avantages de cette dalle ne s’arrêtent toutefois pas là, puisqu’elle dispose aussi d’un excellent taux de contraste (1500:1) lui permettant d’afficher une image nette, précise et des couleurs justes en toutes circonstances, y compris en cas de forte luminosité. Elle brille aussi au niveau du rendu des couleurs, puisqu’elle couvre 100% du gamut sRGB et bénéficie de la certification TÜV Rheinland relative à la précision du rendu des couleurs affichées.

De quoi satisfaire tous ceux qui souhaitent s’adonner à la retouche photo, mais pas uniquement puisque cet écran fera des merveilles pour tout ce qui touche à la vidéo., visionnage en tête

Une expérience utilisateur tournée vers la productivité

Pour accompagner cet écran, Huawei a décidé d’orienter la fiche technique de ce MateBook 16 vers la productivité. Pour cela, il est allé piocher dans le catalogue d’AMD et propose deux configurations de processeur : soit un Ryzen 5 5600H, soit un Ryzen 7 5800H. Chaque machine est dotée de 16 Go de RAM, d’un SSD de 512 GO et d’un GPU intégré AMD Radeon. Cette configuration lui permet de surmonter sans aucune difficulté les tâches que vous pourrez lui confier, que ce soit du simple traitement de texte, de la retouche photo ou vidéo, voire même un peu de jeu pour vous détendre, à condition de ne pas être trop gourmand.

Il bénéficie en plus de fonctionnalités très utiles pour les travailleurs. Outre le capteur d’empreintes digitales qui permet en un seul geste d’allumer et de déverrouiller le PC tout en authentifiant l’utilisateur, le Huawei MateBook 16 dispose aussi d’une webcam escamotable permettant de protéger au mieux la vie privée de son propriétaire. De nombreux ports (2 USB-C, 2 USB-A 3.2 Gen 1, HDMI, jack 3,5 mm) viennent compléter le profil de ce PC décidément bien équipé.

Confort et autonomie : des atouts chocs pour les travailleurs nomades

Afin que le Huawei MateBook 16 puisse accompagner au mieux les travailleurs dans leur quotidien, Huawei a décidé de travailler sur de nombreux points. Et le premier d’entre eux est sans aucun doute le châssis de sa machine. Outre le fait qu’il soit très agréable à l’œil, il s’avère surtout parfaitement adapté à un usage nomade malgré son gabarit. Avec environ deux kilos sur la balance pour 1,7 cm d’épaisseur, il pourra vous accompagner sans aucun problème durant vos déplacements, tout en vous permettant de travailler confortablement. Son écran, dont nous avons déjà souligné les avantages, offre en effet une surface de travail idéale, et bénéficie d’un traitement anti lumière bleue et anti scintillements pour éviter la fatigue visuelle.

Son clavier, rétroéclairé, offre de son côté un confort de frappe particulièrement agréable et toutes les touches dont vous pourriez avoir besoin au quotidien. Le Huawei MateBook 16 se démarque enfin par son excellente autonomie grâce à sa batterie 84 Wh qui lui permet de tenir de nombreuses heures. Et en cas de coup de mou, il peut toujours compter sur la charge rapide Huawei SuperCharge pour grappiller quelques pourcentages de batterie à la vitesse de l’éclair. Pour ne rien gâcher, ce PC peut aussi compter sur un mode de gestion du refroidissement flexible qui permet au choix de booster la puissance du CPU, ou d’augmenter la longévité de la batterie.

