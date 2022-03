C’est le grand déstockage Asus : les meilleurs PC portables sont à petit prix chez Cdiscount

Les beaux jours reviennent et Cdiscount en profite pour faire le ménage dans ses stocks. Toute la journée, le site d'e-commerce propose de belles réductions sur les meilleurs laptops d’Asus, qu'ils soient destinés au gaming ou à la bureautique.

Que ce soit pour travailler, pour se divertir ou pour jouer, Asus a probablement un PC pour vous. Le constructeur dispose d’un vaste catalogue de machines, capables de couvrir tous les usages.

Dorénavant, les PC portables d’Asus profitent d’un atout supplémentaire : un prix fortement réduit. Et ce grâce aux soins de Cdiscount. Pendant les prochaines 24 heures, la plateforme marchande lance une vague de promotions sur de nombreuses références, avec des remises allant jusqu’à 400 euros.

Voici les meilleures promotions que vous pouvez trouver sur les PC Asus chez Cdiscount. L’article sera régulièrement mis à jour avec de nouvelles offres.

Le Chromebook Asus CX5500FEA à 599 euros

L’Asus Chromebook CX5500FEA est la machine la plus intéressante pour celles et ceux en quête d’un ordinateur polyvalent et abordable. Il mise sur une dalle Full HD de 15,6 pouces à la définition 1920 x 1 080 pixels. Un écran qui peut s’incliner à 360° pour transformer ce Chromebook en tablette tactile. De quoi gagner en mobilité et transformer l’ordinateur en plateforme multimédia.

Pas de Windows ici, mais plutôt Chrome OS. Le système d’exploitation de Google est conçu pour être particulièrement rapide et pratique pour les travailleurs nomades. Et ce, même sur des machines peu puissantes sur le papier. Le Chromebook Asus CX5500FEA est équipé d’un processeur Intel Core i5 de 11e génération, de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage via SSD NVMe qui le rendent fluide en toute circonstance.

Le Chromebook Asus CX5500FEA est un excellent compagnon de travail pour les petits budgets. Son prix tombe à 599 euros.

L’Asus Vivobook S3400PA à 729 euros

Un PC portable avec écran OLED à 729 euros seulement ? Voici la petite prouesse réalisée par Asus avec son Vivabook S3400PA. Ce PC ultraportable dispose ainsi d’un écran 14” de définition 2880 x 1800 pixels (soit 2,5K) qui profite des avantages de la technologie OLED. Ce type d’écran propose des contrastes infinis et des couleurs vives et agréables. Ce Vivobook est ainsi une machine parfaitement adaptée pour se divertir et réaliser des tâches de bureautique.

Sa configuration composée d’un processeur Intel Core i5 de 11e génération, d’un SSD de 512 Go et de 8 Go de RAM offre d’ailleurs toute la latitude nécessaire pour encaisser les tâches du quotidien. On apprécie également la présence du NumPad, la technologie d’Asus qui transforme le trackpad en pavé numérique grâce à un écran intégré. Les habitués des tableaux Excel peuvent se réjouir.

Anciennement affiché à 849 euros, le PC Asus Vivobook OLED S3400PA chute au prix de 729 euros. C’est une excellente affaire pour goûter aux joies de l’OLED sur un ultrabook sans en payer le prix fort.

Le PC gamer Asus DASH-TUF516 à 999 euros

Avec sa Nvidia GeForce RTX 3060, l’Asus DASH-TUF516 fait partie des rares PC gamer avec une carte graphique de dernière génération à moins de 1000 euros. Avec une telle configuration, il n’a aucun mal à faire tourner les jeux récents de façon fluide. D’autant que l’écran Full HD de 15,6 pouces profite d’un taux de rafraîchissement à 144 Hz. De quoi jouer à des jeux compétitifs en déplacement, sans être désavantagé par un manque de réactivité.

Avec un poids de 2 kilogrammes sur la balance, l’Asus DASH-TUF516 est un PC gamer idéal à emporter en vacances. Sa connectique généreuse permet également de le brancher à de nombreux périphériques sans avoir besoin d’un hub USB-C. Il dispose de ports Ethernet, HDMI, USB 4 et USB 3.2. Côté stockage, les 512 Go du SSD sont largement suffisants pour accueillir de nombreux jeux récents.

Le PC portable gamer Asus DASH-TUF516 passe à 999 euros grâce à une remise de 400 euros chez Cdiscount. À ce prix-là, il est difficile de trouver un meilleur PC portable pour jouer aux jeux récents.

L’Asus Vivobook S433EA à 929 euros

La polyvalence est le maître mot de l’Asus Vivobook S433EA, ce qui le rend aussi bien à l’aise pour le travail que pour le divertissement. Il faut dire qu’il s’appuie sur une fiche technique solide dont le processeur Intel i7 2,8 GHz de onzième génération est l’élément central. Il est capable d’encaisser sans faillir toutes les tâches professionnelles que vous lui imposerez. Ses 16 Go de RAM et son SSD NVMe de 1 To garantissent une expérience utilisateur fluide dans la grande majorité des usages. Mieux, il tourne nativement sous Windows 11, la dernière version de l’OS de Microsoft à ce jour.

Pour ce qui est de l’écran, l’Asus VivoBook S433EA dispose d’une dalle Full HD de 14 pouces à la définition 1920 x 1 080 pixels. Le format 16:9 offre un bon confort de visionnage, faisant du Asus VivoBook S433EA un très bon laptop pour consommer du contenu vidéo en streaming. Ce PC peut également se targuer d’être peu encombrant puisqu’il ne pèse que 1,4 kg pour une épaisseur de 17 mm.

Habituellement proposé à 1 014 euros, l’Asus VivoBook S433EA tombe désormais à 929 euros chez Cdiscount. Une bonne occasion de profiter d’un ordinateur performant pour moins de 1 000 euros.

L’Asus R415UA à 629 euros

Moins onéreux que l’Asus Vivobook S433EA, l’Asus R415UA n’en est pas moins suffisamment performant pour vous accompagner au quotidien. Sa puce AMD Ryzen 5-5500U, cadencée à 2,1 GHz, ses 8 Go de mémoire vive et son SSD NVMe de 512 Go lui permettent d’accomplir des tâches bureautiques sans ralentissement. De même, vous n’aurez aucun problème à consommer du contenu en streaming régulièrement.

Son écran de 14 pouces offre lui aussi une définition Full HD pour un ratio 16:9. Surtout, l’Asus R415UA embarque le NumPad, un touchpad doublé d’un écran qui affiche un pavé numérique. Un atout qui permet de gagner du temps dans certaines tâches. Compatible avec le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.0, l’Asus R415UA intègre 2 ports USB-A 2.0, 1 USB-A 3.2, 1 USB 3,2 Type-C, une prise HDMI 1.4 et un lecteur de carte microSD. Une connectique généreuse pour le prix.

L’Asus R415UA est désormais proposé à 629 euros par Cdiscount, contre 799 euros en temps normal.