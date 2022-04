Le nouveau MacBook Air sortirait des usines au second semestre 2022

Apple travaille sur un nouveau MacBook Air. Après Bloomberg il y a quelques semaines, le média taïwanais DigiTimes annonce aussi que l'appareil arrivera sur le marché avant la fin de l'année.

Les rumeurs concernant le nouveau MacBook Air se multiplient et tendent à se recouper, notamment au sujet de son créneau de lancement. Selon le média taïwanais DigiTimes, focalisé entre autres sur les chaînes d’approvisionnement, Apple prévoirait de lancer son nouveau laptop sur le second trimestre 2022.

Un créneau qui correspond à celui déjà évoqué par Mark Gurman, journaliste pour Bloomberg, courant mars, et qui est finalement assez classique, Apple annonçant fréquemment ses ordinateurs portables lors de ses keynotes d’automne. En d’autres termes, le nouveau MacBook Air arriverait sur nos bureaux avant la fin de l’année. Son entrée en production interviendrait par conséquent durant le second ou le troisième trimestre 2022.

Reste que DigiTimes en dit finalement assez peu. Le média évoque cette période de sortie uniquement dans le cadre d’une analyse des ventes de MacBook. Évoquant les ventes « florissantes du MacBook Pro, sorti fin 2021 », DigiTimes poursuit en indiquant simplement que « le nouveau MacBook Air, dont le lancement est prévu au second semestre, devrait renforcer cette dynamique des ventes ».

Un nouveau MacBook Air de moins en moins mystérieux…

S’il faut encore les prendre avec des pincettes, de nombreuses informations ont fait surface ces derniers mois au sujet du nouveau MacBook Air et de son design.

L’appareil adopterait notamment un écran légèrement plus grand, de 13,6 pouces (contre 13,3 pouces sur le modèle actuel). À l’inverse de celui des MacBook Pro 14 et 16 2021, cet écran serait, en revanche, basé sur la technologie LCD IPS et non Mini-LED. Il ferait aussi l’impasse sur la technologie de rafraîchissement dynamique ProMotion utilisée par Apple.

Le MacBook Air serait motorisé par une puce Apple Silicon M2, plus rapide, disposant, selon certaines rumeurs, de 8 cœurs CPU et de 9 ou 10 cœurs GPU en fonction des options. Une rumeur partiellement remise en cause par l’analyste Ming-Chi Kuo qui pressent plutôt l’intégration d’une nouvelle version de l’actuelle puce M1, légèrement modifiée.

Quoi qu’il en soit, l’appareil disposerait bien d’un châssis remanié et de nouveau coloris (on peut imaginer qu’Apple s’inspirerait des couleurs pastel des derniers iPad Air). On y trouverait enfin une prise d’alimentation MagSafe qui s’aimante.

