MSI Katana GF76 version 2021 : des laptops gamers toujours aussi puissants mais désormais moins chers

Avec ses PC portables Katana GF76, MSI propose des machines accessibles et puissantes, idéales pour se lancer dans le monde du jeu sur PC. Le prix des versions 2021 de ces PC sont en baisse. Voici donc tout ce qu’il faut savoir sur ces machines capables de faire tourner la majorité des jeux actuels sans problème.

MSI a sorti il y a quelques semaines ses dernières générations de PC portables gamers Katana GF76 équipés des processeurs Intel de 12e génération. Principale conséquence : la génération précédente, équipée des processeurs de 11e génération voit son prix baisser.

C’est une excellente nouvelle, car ils n’ont rien perdu de leurs performances.

Un PC portable gamer complet

MSI est une marque de PC gamer reconnue et réputée. Dans sa gamme de PC portable, la série Katana est la plus accessible. Cela signifie que cette machine bénéficie de tout le savoir-faire de la marque en termes d’assemblage, de choix des composants et de matériaux. Mais elle fait quelques concessions sur les finitions.

Concrètement, les MSI Katana GF76 sont des portables gamers avec de grands écrans de 17,3 pouces. L’écran a été au centre de l’attention de MSI : sur les GF76, il s’agit d’une dalle IPS de définition Full HD avec un taux de rafraîchissement qui monte jusqu’à 144 Hz.

Un écran réactif, parfait pour jouer à des jeux compétitifs comme Rocket League ou Apex Legends. C’est une dalle mate, bien contrastée et bénéficiant d’une colorimétrie juste. Les concessions se trouvent au niveau des bordures d’écran, un peu plus larges que ce que l’on trouve sur les PC très haut de gamme.

Les MSI Katana GF76 disposent tous d’un clavier rétroéclairé RGB, avec un clavier numérique. Les touches sont proéminentes et la frappe est agréable. C’est ici que l’on reconnaît la touche de MSI : quand bien même il s’agit d’un PC gamer assez lourd (2,6 kg) c’est un PC portable qu’il est agréable d’utiliser en situation de mobilité.

Côté connectique, c’est un sans-faute. La tranche droite propose 1 port USB-A 3.0, 1 port USB-C 3.2, 1 prise HDMI 2.0, 1 port Ethernet et une prise Jack pour brancher un casque. Les MSI Katana GF76 sont d’ailleurs compatibles avec la norme audio Hi-Res.

Côté gauche se trouvent 2 ports USB-A. Vous pouvez donc transformer facilement ce PC portable en mini-tour de jeu gamer pour y brancher un écran externe, un clavier et une souris et le connecter à Internet avec un câble Ethernet. Quelle que soit la version du MSI Katana GF76, le WiFi 6 est proposé de série.

Sous le capot : des GeForce RTX 30 et des processeurs Intel de 11e génération

Les MSI Katana GF76 sont équipés de processeurs Intel Core de 11e génération. Ce sont des processeurs qui ont été annoncés fin 2020 et ont équipé la majorité des PC portables de 2021. Sur les PC de MSI, il s’agit soit de Core i7 11800H (2,3 GHz), soit de Core i5 11400H (2,7 GHz). Ces processeurs ont été particulièrement remarqués lors de leurs benchmarks, car ils ont signé le retour d’Intel face à AMD dans sa course aux performances.

Selon les versions, les MSI Katana GF76, sont équipés de cartes graphiques Nvidia GeForce RTX 3050 ou 3060. Si ces deux cartes appartiennent à la dernière génération de cartes graphiques, les usages entre la 3050 et la 3060 sont assez différents.

Les RTX 3050 sont des cartes graphiques d’entrée de gamme. Elles sont parfaites quand il s’agit de faire tourner des softs de création (Adobe Premiere, Photoshop, Blender), mais sont à la peine sur les jeux vidéo récents.

Les RTX 3060, au contraire, sont les cartes graphiques au meilleur rapport performance-prix du moment. À condition de faire tourner les jeux en Full HD, vous n’aurez aucun problème pour jouer à Elden Ring ou Halo Infinite avec les détails élevés et à 60 images par seconde.

Ces cartes graphiques bénéficient des toutes dernières technologies de Nvidia : support du Ray-Tracing, DLSS, Resizable BAR ou Dynamic Boost 2.0.

Pour finir sur la fiche technique de ces MSI Katana GF76, notez que tous ces PC portables embarquent au minimum 16 Go de RAM, un SSD NVMe M.2 de 512 Go et surtout la technologie de refroidissement Cooler Boost 5.

C’est le bon moment pour acheter les MSI Katana GF76

Les MSI Katana GF76 – ceux équipés d’un processeur Intel de 11e génération, donc – voient actuellement leur prix baisser sur le site officiel de MSI.

Deux références sont actuellement disponibles. L’une avec une GeForce 3050 et une autre avec une GeForce 3060. Les deux PC sont au même prix : 1399 euros.