Les soldes d’été HP sont là : économisez jusqu’à 450 euros sur une sélection d’ordinateurs portables

À l’instar de nombreux autres constructeurs de PC portables, HP profite des soldes d’été pour proposer de jolies ristournes sur de nombreux modèles issus de son catalogue. Deux-en-un, laptop gamer ou PC de bureautique à petit prix, il y en a pour tous les goûts.

Si vous êtes à la recherche d’un PC portable pour remplacer votre ancienne machine, cette fin de mois de juin est la période idéale. Depuis hier, les soldes d’été ont débuté et HP vous invite à découvrir de nombreuses promotions sur différentes références de PC portables. Que vous cherchiez une machine pour jouer, travailler ou juste pour votre usage quotidien, vous trouverez sans doute ce qu’il vous faut. À la clé, des remises immédiates pouvant aller jusqu’à 450 euros. Suivez le guide !

Notre sélection de PC portables HP pour les soldes d’été :

Le HP Victus 16 (RTX 3050) à 949 euros au lieu de 1149 euros ;

Le HP Victus 16 (GTX 1050) à 849 euros au lieu de 999 euros ;

Le HP Pavilion 14 à 599 euros au lieu de 999 euros ;

Le HP ENVY x360 Convert à 1049 euros au lieu de 1499 euros.

Jusqu’à 200 euros d’économie sur les PC Gamer HP Victus 16

Si vous cherchez un PC de jeu correctement équipé sans pour autant débourser des sommes astronomiques, le HP Victus est sans doute ce qu’il vous faut. Avec la série Victus, HP nous propose des machines orientées gaming qui misent sur une fiche technique efficace, et s’appuient sur un design tout en sobriété, à des années lumières de la plupart des laptop gamers actuels. En résulte une machine aux lignes épurées, assez fine et légère pour un appareil de sa catégorie (moins de 2,5 kg).

Le HP Victus embarque une jolie dalle FHD (1920 par 1080 pixels) de 16 pouces avec un taux de rafraîchissement à 144 Hz (idéal pour une expérience de jeu fluide), d’une très bonne luminosité et d’une couverture à 100 % de l’espace colorimétrique sRGB. Ce PC dispose aussi de toute la connectique nécessaire pour satisfaire tous vos besoins en la matière, avec 1 x USB Type-C, 3 x USB Type-A, 1 x port HDMI 2.1 et 1 x port RJ-45.

Côté fiche technique, HP vous propose de découvrir deux configurations pendant ses soldes :

le HP Victus 16 équipé d’un processeur Intel Core i5 11400H (11e génération) suppléé par une RTX 3050 (4 Go), 16 Go de RAM et 512 Go de stockage ;

le HP Victus 16 équipé d’un processeur Intel Core i5 11400H (11e génération) suppléé par une GTX 1650 (4Go), 8 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Ces deux machines bénéficient en outre d’un système de refroidissement spécialement taillé pour offrir des performances optimales en jeu grâce à un flux d’air 5 voies, dont deux ventilateurs. De quoi limiter la surchauffe efficacement, y compris sur des titres un peu gourmands.

Sachez enfin que l’achat de ces machines vous permet de bénéficier d’un joli cadeau : HP vous offre Total War Warhammer III, ainsi qu’un jeu mystère si vous vous décidez de craquer avant le 31 juillet.

Durant les soldes d’été, HP vous propose de découvrir son HP Victus 16 pouces équipé d’une RTX 3050 à 949 euros au lieu de 1149 euros habituellement.

La version équipée d’une GTX 1650 est de son côté proposée à 849 euros au lieu de 999 euros en temps normal.

Le HP Pavilion 14 à 599 euros au lieu de 999 euros

Conçu pour offrir une expérience optimale que ce soit pour la bureautique ou le loisir, le HP Pavilion 14 est une machine qui possède de sérieux atouts dans son escarcelle. À commencer par son format extrêmement compact qui lui permet de vous accompagner dans tous vos déplacements. Il peut aussi compter sur une batterie et une autonomie conséquente, ainsi que sur la charge rapide HP Fast Charge pour ne jamais vous laisser tomber.

Il bénéficie aussi d’une jolie dalle de 14 pouces dotée d’une définition FHD, d’une luminosité de 400 nits et d’une couverture à 72 % du gamut NTSC, encadré par des bordures très fines afin de proposer une expérience fluide et confortable en toutes circonstances. Ajoutez à cela un système audio Bang & Olufsen et vous obtenez une machine parfaite pour le visionnage de vos contenus multimédia.

Terminons avec la fiche technique de ce HP Pavilion 14. Le constructeur a décidé d’équiper sa machine avec un Core i5 1135G7 de 11e génération, et de lui accoler 16 Go de RAM, 512 Go de stockage ainsi qu’une carte graphique Intel Iris Xe. Une fiche technique solide qui fera des merveilles au quotidien que ce soit pour de la bureautique ou du loisir.

Le HP Pavilion 14 de son côté perd 400 euros à l’occasion de ces soldes et passe de 999 euros à 599 euros. C’est sans conteste un excellent choix pour un étudiant.

Le HP ENVY X360 Convert à 1049 euros au lieu de 1499 euros

Le HP ENVY X360 Convert est pour sa part un PC portable qui se destine aux profils les plus créatifs. Grâce à son écran tactile capable de pivoter à 360 degrés, ce PC peut adopter la forme d’un ordinateur portable classique aussi bien que celle d’une tablette capable de gérer à la fois un stylet et les actions tactiles. Un mode tente vient compléter cette panoplie pour vous permettre de présenter votre travail ou de regarder un film en toute sérénité.

En sus de ses capacités tactiles multipoints, l’écran qui équipe le HP ENVY X360 Convert s’avère parfait pour tout ce qui touche au graphisme. Outre sa définition de 1920 par 1080 pixels, il s’agit surtout d’une dalle OLED qui bénéficie d’une jolie luminosité et d’une couverture à 100 % de l’espace colorimétrique DCI-P3. Grâce à ses fines bordures et ses faibles émissions de lumière bleue, il propose une expérience de travail agréable, y compris sur des longues périodes.

Dans ses entrailles, le HP ENVY X360 Convert peut compter sur un Core i7 1165G7 de 11e génération, un GPU Intel Iris Xe et sur 16 Go de RAM. Pour compléter cette fiche déjà solide, c’est un SSD de 1 To, idéal pour stocker les projets volumineux que vous pourrez trouver à l’intérieur.

La palme de la plus grosse réduction revient au HP ENVY X360 Convert avec près de 450 euros en moins sur son prix de base. L’occasion de l’obtenir à 1049 euros au lieu de 1499 euros.